Геннадий Орлов: "Предвзятости в действиях Мешкова в матче "Зенит" - "Локомотив" не было"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что Виталий Мешков непредвзято судил матч 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" (0:3). При этом комментатор указал на ошибку судьи в эпизоде с первым голом.

- Лысов бьет по ноге Ивановича, - сказал Орлов. - Арбитр Виталий Мешков почему-то посчитал, что нарушения не было. Ассистент Алексей Ширяев был напротив этого эпизода, метрах в 8-10. Он видит, что Иванович лежит. Дзюба кричит громче всех: "Остановите игру, выбейте мяч! Лежит игрок!" Арбитр игру не остановил, атака продолжилась.

Посчитали, что Мешков в первом тайме больше ошибался в пользу "Зенита". Потом пошли ошибки и в другую сторону. Но, я думаю, предвзятости в его действиях не было. Это обычная система российских арбитров, которая невольно влияет на игру. Иванович лежит - надо остановить игру! Нет, арбитр продолжает, забивается гол. Как к этому отнестись?