Геннадий Орлов: "Предвзятости в действиях Мешкова в матче "Зенит" - "Локомотив" не было"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что Виталий Мешков непредвзято судил матч 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" (0:3). При этом комментатор указал на ошибку судьи в эпизоде с первым голом.
- Лысов бьет по ноге Ивановича, - сказал Орлов. - Арбитр Виталий Мешков почему-то посчитал, что нарушения не было. Ассистент Алексей Ширяев был напротив этого эпизода, метрах в 8-10. Он видит, что Иванович лежит. Дзюба кричит громче всех: "Остановите игру, выбейте мяч! Лежит игрок!" Арбитр игру не остановил, атака продолжилась.
Посчитали, что Мешков в первом тайме больше ошибался в пользу "Зенита". Потом пошли ошибки и в другую сторону. Но, я думаю, предвзятости в его действиях не было. Это обычная система российских арбитров, которая невольно влияет на игру. Иванович лежит - надо остановить игру! Нет, арбитр продолжает, забивается гол. Как к этому отнестись?
Tribunal Z
Нет предвзятости? Пенальти не поставлен на 10 секунде в первой атаке раз. Сбили Ерохина прямо напротив ворот в метре от штрафной, судья не остановил встречу, пошла опасная атака после которой мог забить Локомотив гол, сбили у штрафной Ивановича, вместо розыгрыша штрафного игра продолжилась и Зениту забивают гол который повлиял на результат встречи. Три результативные ошибки в пользу Локомотива, да Это не предвзятое судейство, это просто попустительство игры одной команды и закрывание глаз на её грубые ошибки. Это предвзятость Геннадий Сергеевич. Ведь до матча знающие люди так и говорили, а когда узнали что он ученик Сухины то только ленивые не шутили что Мешков засудит Зенит, так и получилось. Вопрос руководству Зенита, почему допустили, могли ведь не согласится с назначением и поставить другого судью. Не пронесло. Зенит будут судить так по тихому и подленько. Пора руководству задуматься над этим.
20:42
drJekil
Фол там скорей всего был, но как зенитовцы упустили игроков атаки "Локо"? Там преимущества никакого не было, Ивановича страховали. 3 контратаки с забитыми мячами, тут уже не спишешь на одну ошибку судьи. А там и еще моменты были, да и вообще если в атаке "Зенит" в этом сезоне чаще интересен, то пропускает он тоже довольно легко. Много игроков креативных, а разрушать атаки некому.
20:41
shpasic
Гена не обманет. просто низкая квалификация судьи. "деквалификация", как сказал бы ГСО))
20:28
SS-1525-Sergey
Предвзятости не увидел, просто очень слабая подготовка арбитров и квалификация, недаром двоечники у нас по просьбе Мутко судят в РПФЛ и в этом сезоне, а не уже в ПФЛ, т.к. из ФНЛ их бы тоже уже вышвырнули.
20:20