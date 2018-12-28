Гендиректор "Анжи": "Ушел, потому что морально тяжело нести этот груз долгов"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов рассказал "СЭ", почему написал заявление об увольнении по собственному желанию. На этой должности он работал с июня нынешнего года.

– Честно говоря, просто устал, – отметил Флегонтов. – Морально тяжело нести этот груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной. В клубе отнеслись к моему решению как к данности.



С начала сезона "Анжи" испытывает финансовые проблемы. Клуб не выплачивает зарплату ни тренерам, ни футболистам. Однако сниматься с чемпионата России "Анжи" не намерен, у команды запланированы зимние сборы. После 17 туров махачкалинцы идут на 15-м месте, набрав 15 очков. (Игорь Новиков)

Флегонтов покинул пост гендиректора "Анжи"