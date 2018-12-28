Флегонтов покинул пост гендиректора "Анжи"

Олег Флегонтов покинул должность генерального директора "Анжи", сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что руководитель написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Он занимал должность гендиректора с июня 2018 года. На зимний перерыв клуб ушел на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Анжи" набрал всего 15 очков в 17 встречах.
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Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/flegontov_pokinul_anji281218/
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