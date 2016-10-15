Гаджи Гаджиев: "В перерыве "Амкару" не хватило товарищеских матчей"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев доволен подготовкой к матчу 10-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Специалист уверен, что команда могла подойти к игре в лучшем состоянии, если бы провела больше товарищеских встреч.

- Цикл прошел хорошо, но, как всегда, чего-то не хватило, - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". - Нам не хватило одной игры. Не было ресурсов, чтобы куда-то поехать. В Пермь тоже никто не приезжал. А так, может быть, игровой тонус был бы лучше. Мы провели двусторонку. Она частично компенсировала это. Травмы? От этого никто не застрахован.