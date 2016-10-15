14:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "В перерыве "Амкару" не хватило товарищеских матчей"

0
0
0

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев доволен подготовкой к матчу 10-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Специалист уверен, что команда могла подойти к игре в лучшем состоянии, если бы провела больше товарищеских встреч.

- Цикл прошел хорошо, но, как всегда, чего-то не хватило, - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". - Нам не хватило одной игры. Не было ресурсов, чтобы куда-то поехать. В Пермь тоже никто не приезжал. А так, может быть, игровой тонус был бы лучше. Мы провели двусторонку. Она частично компенсировала это. Травмы? От этого никто не застрахован.

Опрос

Кто будет лидером премьер-лиги после 10-го тура?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ