Гаджи Гаджиев: "Неприятно, что не дали провести предматчевую тренировку на новом стадионе"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения от "Краснодара" (1:0) в матче 11-го тура премьер-лиги раскритиковал принимающую сторону в связи с тем, что его команде не дали провести предматчевую тренировку на поле нового стадиона. При этом специалист признал, что его подопечные сыграли хуже, чем обычно, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Мне кажется, матч был неплохим для нас по качеству, – отметил Гаджиев. – Играли примерно в свою силу, хотя мы можем играть чуть лучше. Нам не надо было в некоторых эпизодах демонстрировать игру в короткий пас, надо было действовать поагреесивнее, чуть быстрее передвигаться вперед. В обороне мы все-таки в ряде эпизодов не доработали. Сыграли хуже, чем обычно. Где-то и соперник заставил ошибаться, все равно некоторые наши ошибки не из ряда тех, которые вынуждены совершать. Соперник разобрался с тобой. Были такие ситуации, когда проигрывали отдельные эпизоды, но при острых моментах они были во многом связаны с неправильными действиями наших футболистов.

– Расскажите о впечатлениях от стадиона.

– Вы знаете, стадион классный. Галицкому вся футбольная общественность кланяется по пояс, не только те, кто здесь сыграл. Но я думаю, что есть небольшая ложка дегтя. Мы, главным образом, ценим поле, мы понимаем, что от качества газона зависит качество игры. Мы понимаем, когда нам говорят, что мы бережем поле, но я категорически не воспринимаю то, как не дать поле футболистам для тренировки хотя бы минут на 10.

Понятно, это дом для Краснодара и болельщиков, но погода в доме важнее всего. Не знаю, как смотрится с вашей стороны, но с нашей стороны это смотрится неприятно. Крайне. У меня были разные ситуации, На "Уэмбли" играли, "Лужниках", "Локомотиве", когда там были проблемы с полем, но чтоб не дать поле для тренировки, прочувствовать его – это неправильно.

По регламенту нам обязаны дать поле. Мы учитывали, конечно, что полноценную тренировку там не проведем. А в ответ – а кто вас знает, вы зайдете и не выйдете. Мы не туристы, чтобы нам показывать стадион. Мы приехали в футбол играть. Такие впечатления.