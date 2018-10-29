Финт Зидана от хавбека "Спартака" Игнатова. Видео

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов в матче 12-го тура РПЛ против "Рубина" продемонстрировал великолепную технику. 18-летний хавбек исполнил финт Зидана в борьбе с защитником казанского клуба Федором Кудряшовым.
Игнатов pic.twitter.com/VCtDcn0Wpt– Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 29 октября 2018 г.
Отметим, что ранее подобный элемент исполнил полузащитник красно-белых Роман Зобнин в товарищеском матче за сборную России против национальной команды Чехии (5:1).
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