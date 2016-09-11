Евгений Гинер: "Рад, что доделал стадион, не обманул болельщиков"

Президент ЦСКА Евгений Гинер после победы над "Тереком" (3:0) в дебютном матче на новом стадионе поблагодарил фанатов за эмоциональную поддержку. "Арена ЦСКА" возводилась с 2007 года.

– Хотелось победить. Мне кажется, стадион получился очень домашним, наши болельщики сегодня получили удовольствие, - сказал в интервью клубной пресс-службе Гинер. - Три очка дают и за 1:0, и за 3:0. Но я понимаю, что ребята сегодня вложили все свои силы.

– Можете ли сказать, что для вас это одно из самых главных дел в жизни?

– Нет, самые глобальные мои дела в жизни – мои дети. Меня радует, что я смог доделать стадион, что не обманул болельщиков. С помощью администрации президента, мэрии мы закончили стадион, я им всем благодарен. У нас есть уютный, красивый стадион, что признают все. С одной стороны, он очень староанглийский, с другой - очень технологичный. Думаю, зарубежным командам будет немного страшно играть с нами на таком стадионе!

– Поддержка болельщиков была впечатляющей. Как вам смотрелся футбол в такой обстановке?

– Я благодарен нашим болельщикам. Мы друг друга никогда не обманывали. Я выполнил все, что обещал, сегодня и они сдержали обещание. То, как болельщики себя вели, как поддерживали команду – это настоящий 12-й игрок. Сегодня была просто фантастика, я был потрясен. Мутко сказал: "Теперь мы можем показывать эти кадры ФИФА, и нам не будут говорить, что у нас тут хулиганство".