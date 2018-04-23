Если "Спартак" не выйдет в Лигу чемпионов, Каррера может быть уволен

По информации "СЭ", "Спартак" рассматривает сценарий, при котором по окончании сезона главный тренер Массимо Каррера покинет свой пост.

В случае если команда не пробьется по итогам чемпионата в Лигу чемпионов, то есть окажется ниже третьего места, велика вероятность, что клуб рассмотрит вариант расторжения контракта итальянца.

Напомним, что действующий договор Карреры рассчитан до окончания сезона-2018/19, но последние результаты москвичей не устраивают руководство красно-белых. (Вячеслав КОРОТКИН)

Сегодня "Спартак" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России уступил "Ахмату" (1:3) - для красно-белых это третье поражение подряд после игры 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).

Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар"(47).

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