Если "Спартак" не выйдет в Лигу чемпионов, Каррера может быть уволен

По информации "СЭ", "Спартак" рассматривает сценарий, при котором по окончании сезона главный тренер Массимо Каррера покинет свой пост.
В случае если команда не пробьется по итогам чемпионата в Лигу чемпионов, то есть окажется ниже третьего места, велика вероятность, что клуб рассмотрит вариант расторжения контракта итальянца.
Напомним, что действующий договор Карреры рассчитан до окончания сезона-2018/19, но последние результаты москвичей не устраивают руководство красно-белых. (Вячеслав КОРОТКИН)
Сегодня "Спартак" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России уступил "Ахмату" (1:3) - для красно-белых это третье поражение подряд после игры 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).
Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар"(47).
Millwall82
rusfed 2.0, тут не только он, но и повар путина, пригожин например. Ну и на газе и нефти откат неплохой. При Борьке она стоила 24 д за баррель, при Медведеве 146 д. Ну и банковская система, с ее процентами, которых нет в цивилизованном мире.
01:11
гаттузо туп
Бэнд///Тут кто-то даже ник себе взял "Пежу Милку 82 за сараем".)))Я на полном серьезе.Вот круче этого комплимента уже быть не может.Так что ищи себе другую жертву.)))
01:09
rusfed 2.0
Ну лярды же не только на приватизации поднимаются. А на госзакупках в основном. А гостендеры сейчас большей частью выигрываются компаниями Тимченко и Ротенбергов. Младший сын Чайки, например, выиграл тендер города Москвы на вывоз мусора стоимостью 43 млрд (!) рублей
01:08
Millwall82
Туп, в 90х у таких как ты жизнь длилась недолго. Еще не всех перестреляли? Или корочка "отпутина" есть?
01:08
Millwall82
А простите, Ходор в Германии. Но он уже миллионер.
01:07
гаттузо туп
Милка82///Безмозглая ты девка.Я так-то здесь не ЕГ сдаю.Толку с того,что у тебя с орфографией все хорошо?)Я утром сяду в хороший авто и поеду контролировать,как такие лузеры,как ты мне деньги заробатывают.А ты со своей хорошей орфографией будешь тут до конца дней своих никчемных писать"навальный-наше все"(с) и "государство нас грабит".)))Ущерб ты и есть ущерб.)))
01:06
Millwall82
Борькины олигархи уже давно в аду. Остались только путинские.
01:05
Millwall82
rusfed 2.0, разочарую. Все (!) олигархи РФ, дружки Путина, от Прохорова-Абрамовича до федунят и прочих вротенбергов. 107 их миллиардеров. Зять царя недавно вон третий лярд "зеленых" поднял. в 31 год. Кирилл Шамалов.
01:04
БэнД
гаттузо туп БэнД///Привет!Ты Милке82 комплемент сделал.------------------Салют! Я ему ещё много комплиментов сделаю как-нить при случае ))
01:02
rusfed 2.0
"Дружкам" там отошли куски Газпрома и прочих гигантов (про это в ютьюбе еще интервью с Немцовым сохранилось). И продолжает отходить.
01:00
Dolphin75
А это чо за чмо с незнакомым ником? Опять что ли "кандидат наук"?))))
00:58
Millwall82
rusfed 2.0, 70% в стране государственное, но формально принадлежит друзьям Путина. Вот так и отмывают бабло.
00:57
Millwall82
туп, орфография как всегда на уровне) иди устройся на помытие головы своего Мостового, мб заставишь его футбик хоть иногда смотреть. А не употреблять...общие фразы к футболу, который он не смотрел.
00:55
rusfed 2.0
Millwall82 акции принадлежат не конторам, а людьми которые в них работают. 00:50 ___________ Акции могут принадлежать физлицам, юрлицам или государству ) У всего, что связано с газом, с большой вероятностью, основной акционер - государство
00:53
Millwall82
В МО наверное стоит обратиться, как "оборонка" дошла до ЦСКА. Денег нет в тех же "Вертолетах России", но они официальный спонсор ЦСКА, на НИОКРах так неплохо напилили, осталось и на ЦСКА?)))
00:53
гаттузо туп
БэнД///Привет!Ты Милке82 комплемент сделал.У него там даже матана нет.У него там *опки тараканьи.)))Это ж чего курить надо,чтобы написАть,что Мостовой в футбике вааще не шарит.))А вот Милка82 шарит во всем "от буры до бокса".)))Убожество он конечно редчайшее..
00:53
Millwall82
rusfed 2.0, акции принадлежат не конторам, а людьми которые в них работают.
00:50
rusfed 2.0
Millwall82 а где там гос. конторы? В лице негосударственных фондов и непонятных контор? 00:45 __________ Я уже опроверг твое утверждение, что банком преимущественно владеют частные лица ) Вытаскивать еще более детальную информацию о том, кто такие Газпромгазораспределение или Внешэкономбанк, можно похожим образом ))
00:48
БэнД
Как только на форуме появляется конский фуфел Dolphin75, уровень тупости начинает зашкаливать. А у Миллуолла вообще метан вместо мозгов, бгг ))
00:47
Millwall82
rusfed 2.0, а где там гос. конторы? В лице негосударственных фондов и непонятных контор?
00:45
rusfed 2.0
Dolphin75 У меня встречный вопрос - зачем реклама монополистам Газпрому и РЖД? У них нет конкурентов? Они опасаются, что люди начнут вместо газа использовать уголь, а вместо поездов пешком ходить? 00:39 _________ Так про Зенит и Локо вообще речи нет - это типичные госиждивенцы (хотя, строгости ради, у РЖД главные конкуренты - авиакомпании, поэтому РЖД теперь нулевой НДС платит - точнее, его не платит). Я свой тезис начал с того, что утверждать, что ЦСКА содержится на частные бабки - ошибка.
00:45
Denis Kovalev
В комментах обсуждение только чужого бобла.. Сам футбол уже мало кого интересует..
00:44
Millwall82
Свободные деньги? Помимо налогов на прибыль (все "оборонки" уходят в 0), а тут еще и спонсирование ЦСКА?))))
00:43
rusfed 2.0
Государство косвенно владеет более чем 51% Газпромбанка - то есть можно говорить о том, что это госкомпания. Цитата с сайта банка: "Акционерами «Газпромбанк» (Акционерное общество) являются: — ПАО «Газпром» (принадлежит 29,7640% обыкновенных акций); — АО «Газпром газораспределение» (принадлежит 16,2555% обыкновенных акций); — Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» (принадлежит 41,576% обыкновенных акций из которых: НПФ «ГАЗФОНД» напрямую владеет 5,0915%; 13,5853% находится у ОАО «ГАЗ-сервис», 13,5931% находится у ОАО «ГАЗКОН» и 9,3061% находится у ОАО «ГАЗ-Тек». Более 60% акций этих организаций находятся в доверительном управлении у ЗАО «Лидер», Д.У.); — ООО «Новфинтех» (принадлежит 3,8578 % обыкновенных акций из которых: 3,5618% ООО «Новфинтех» владеет напрямую; 0,2960% переданы в доверительное управление ЗАО «Лидер», Д.У.); — Менеджмент (принадлежит 0,0123% обыкновенных акций); — Внешэкономбанк (принадлежит 8,5341% обыкновенных акций); — ЗАО "Лидер" (принадлежит 0,0003% обыкновенных акций); — Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (принадлежит 100% привилегированных акций типа А); — Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (принадлежит 100% привилегированных акций типа Б)."
00:42
Millwall82
А Россети, и самое обидное "Вертолеты России" (оборонное, мать вашу, предприятие) спонсирует ЦСКА?) Это как, сам тружусь на оборонку, откуда у них деньги на спонсирование ФК? Это за гранью.
00:42
Dolphin75
rusfed 2.0 ... зачем нужна реклама 1. Россетям. 2. И, что еще более абсурднее, - ВЭБу. (ВЭБу, Карл! Который де-факто является министерством) 00:31 ________________ У меня встречный вопрос - зачем реклама монополистам Газпрому и РЖД? У них нет конкурентов? Они опасаются, что люди начнут вместо газа использовать уголь, а вместо поездов пешком ходить?
00:39
Millwall82
То же самый вопрос к ЦСКА, как его спонсируют сей серьезные конторы, и офисы в башне так занимают))) на 20 тыс. кв метров.
00:39
Millwall82
Газпром то и принадлежит государству, но вот как "ГазпромБанк" связан с государством? Когда все акции принадлежат физическим лицам.
00:37
Dolphin75
Странные люди, ей богу. Какая разница сколько процентов у Газпромбанка, если он дочка Газпрома, а у него 50% плюс одна акция Российской Федерации) Нет там никаких 47%! 50% + 1 акция так и остаётся)) Ибо дочка принадлежит папе, а папа государев холоп.
00:35
Millwall82
Спартак вообще оффшор Федуна на Виргинских островах, некая компания «Моран Трэйдинг Ресорсиз Лимитед»
00:35