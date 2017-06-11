Элдин Якупович: "Российская премьер-лига - это большой чемпионат"

Вратарь "Халл Сити" Элдин Якупович, ранее выступавший за "Локомотив", отметил, что в английском футболе гораздо тяжелее с физической точки зрения, чем в российской. Напомним, что 9 июня новым главным тренером "тигров" был назначен экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

– Вы смотрели матчи ЦСКА в Лиге чемпионов?

– Да, я очень люблю смотреть футбол. Конкретных матчей с участием ЦСКА я не помню, но знаю, что эта команда уже много лет не может сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Сколько там матчей уже?

– Очень много.

– Я слежу не только за матчами российских клубов в еврокубках, но и в премьер-лиге. Знаю, что "Локомотив" за последние два года выиграл два Кубка, что в прошлом сезоне чемпионом стал ЦСКА, а в этом – "Спартак" спустя даже не знаю сколько лет.

– 16.​

– Вот. Я не смотрю все матчи, но в курсе всех основных событий. Российская премьер-лига – это большой чемпионат.

– Слуцкий – новичок в Англии, а вы здесь уже пять лет. Какие трудности его ждут?

– Это не российский футбол, здесь гораздо тяжелее физически, потому что в календаре 46 туров! Это очень много. Я не знаю, какой игровой стиль предпочитает мистер Леонид, но в первенстве все команды должны бороться. 95 минут, без остановки – борьба, борьба, борьба. Без борьбы никто ничего не добьется. (Гоша ЧЕРНОВ)

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