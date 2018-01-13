Дзюба прошел медосмотр с остальными игроками "Зенита"

Вторая группа футболистов "Зенита" прошла медосмотр перед отправкой команды на зимний сбор в Дубай. Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в числе прошедших медосмотр оказались Андрей Лунев, Александр Анюков, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Никита Гойло, Дмитрий Полоз и Артем Дзюба.
Они были осмотрены кардиологом, травматологом, неврологом, офтальмологом и другими специалистами, прошли ЭКГ, УЗИ и специальные тесты.
Ранее появилась информация, что Дзюба и Олег Шатов не отправятся с "Зенитом" на сбор в ОАЭ, который начнется 15 января и продлится две недели.
Дзюба и Шатов - без сборов "Зенита". И без ЧМ-2018? // "Зенит" полетит в Дубай без Дзюбы и Шатова
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-13-vtoraya-gruppa-futbolistov-proshla-medosmotr-v-mmts-sogaz.htm
- Артем Дзюба
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Александр Анюков
- Дмитрий Полоз
- Олег Шатов
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Никита Гойло