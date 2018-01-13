Дзюба прошел медосмотр с остальными игроками "Зенита"

Сегодня. Санкт-Петербург. Артем ДЗЮБА, Андрей ЛУНЕВ и Александр АНЮКОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

Вторая группа футболистов "Зенита" прошла медосмотр перед отправкой команды на зимний сбор в Дубай. Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в числе прошедших медосмотр оказались Андрей Лунев, Александр Анюков, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Никита Гойло, Дмитрий Полоз и Артем Дзюба.

Они были осмотрены кардиологом, травматологом, неврологом, офтальмологом и другими специалистами, прошли ЭКГ, УЗИ и специальные тесты.

Ранее появилась информация, что Дзюба и Олег Шатов не отправятся с "Зенитом" на сбор в ОАЭ, который начнется 15 января и продлится две недели.

Дзюба и Шатов - без сборов "Зенита". И без ЧМ-2018? // "Зенит" полетит в Дубай без Дзюбы и Шатова