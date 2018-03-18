Дзюба может сыграть против "Зенита". Если заплатит 120 тысяч евро

"СЭ" стало известно условие, при котором Артем Дзюба, арендованный тульским "Арсеналом" у "Зенита", может сыграть против команды из Санкт-Петербурга в матче 27-го тура чемпионата России. Игра запланирована на 22 апреля. Точная дата и время начала матча пока не утверждены.
Напомним, что зимой 29-летний нападающий перешел в команду Миодрага Божовича на условиях аренды, при этом договор предусматривает возможность участия футболиста во встрече с сине-бело-голубыми, однако в таком случае сам игрок или "канониры" должны будут заплатить штраф в 120 тысяч евро.
Любопытно, что аналогичная сумма прописана и в соглашениях с другими арендованными зенитовцами - защитником Иваном Новосельцевым и форвардом Лукой Джорджевичем. (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" на правах аренды в январе 2018 года. В составе туляков форвард провел три матча в чемпионате России, забив 3 мяча и сделав 2 голевые передачи. В первой части сезона, выступая за "Зенит", он в 15 играх забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.
"Вперед, за Дзюбу!" У Тулы новый герой // Дзюба – Карпин – 2:2! Ждем в сборной? //
Дзюба и сборная: если продолжит забивать - в мае вызовут, а пока - рано
джо
Возьмет деньги у паровоза,скрысит,скажет ,типа ,Божевич не поставил в состав
19:07
Был я тут
Не смешите - Дзюба заплатит... Да он же мать свою продаст за лишнюю копейку, За титулами он перешел, ага. Пообещали на полляма больше в Зените - вот и побежал. Так что узбагойтесь - нет повода для спора.
18:51
igogohruhru
Кокорин заболел, теперь надо Дзюбе голы добирать до великого предсказания Манчини.
18:46
JohnWeexx
А что праведный коммент потрели, журноушпырки? Правда не нравится? Так, выборы, считай, уже закончились, пора в легкую оппозицию.
18:45
Митяй Антибомж
Таки да Пог уму Федуну надо бы заплатить эту сумму. Дзюба там всех голубых на поле порвёт.*********** Голубые нам не соперники. Этому сброду пятое место от Уфы и Арсенала охранять.
18:25
Markonie
если ЕМУ заплатить по 100-ке за гол, то игра стоит того)))
18:11
Таки да
> glazun.de: Каждый день статьи о Дзюбе. Сколько можно? ///// Это потому, что Дзюба - молодой, перспективный, подающий надежды игрок. Будущее сборной России в ближайшие 3-4 отборочных цикла к ЧЕ и ЧМ.
18:03
Таки да
Пог уму Федуну надо бы заплатить эту сумму. Дзюба там всех голубых на поле порвёт.
18:02
zega
Я хорошо помню как была информация, что из-за денег Дзюба может задавиться, поэтому расчитывать что он будет играть не приходится. Это пиар.
17:33
tarkys
Плати клоун, плати.
17:21
sidnet78
сам дзюба может заплатить,что б понтануться, но игроки арсенала уже не носят деньги наликом, надо ещё и пин карты знать,цифровой мир против дзюбы
17:11
serzheo
Африканский шлак может играть бесплатно. Миску супа, на Крестовском, им нальют и так.
17:11
Митяй Антибомж
*за 10%
17:07
Митяй Антибомж
Клоун Артюша - понтушка. Заикнулся, но из собственного кармана не заплатит. Чудо-юдо, которое крысит у товарища 21 рябчик, за 1% от годовой зарплаты предаёт свой клуб и продаётся в политпроект, не способен на достойный поступок. Разве что спонсоры сия действа найдутся. Но в таком случае страшно представить чем буратино будет рассчитываться.
17:00
aravir
Если не ошибаюсь, только в России арендованным игрокам не дают играть против своих клубов. Не помню таких случаев в Европе.
16:54
GeoMaS
Сыграет, если в случае победы над "Зенитом" благодаря его годам, "Арсенал" компенсирует его затраты за участие в матче.
16:37
bond1951
дзюбиньо заплати и пару штук отгрузи............будешь красавец..... 100 процентов...................
16:30
SG Stasilio
glazun.de //// про Спартак не нравятся, про Дзюбу не нравятся, про Манчини не нравятся.... определитесь уж ))
16:22
glazun.de
Каждый день статьи о Дзюбе. Сколько можно?
16:19
Доктор_Хряк
Харе смешить народ ! ЗЫ: Дзюбе уже пора завязывать с футболом, как впрочем и Кокорину и Мамаеву и Шатову, в их всё в сборную сватают )
16:14
glass99
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) странно, что вообще есть какие-то разрешительные пункты. 120 тыс. стоит забитый гол в свои ворота??? _________________________________________________________________________________________________________ Я так думаю, что это они Дзюбинью так потроллили, в расчёте на то, что его задушит жаба, и он не станет платить за право попытаться забить Зениту. А если не он сам заплатит - всё равно ведь это потом всплывёт, и ржака будет большая.
16:13
King's Bounty RND
SG Stasilio King's Bounty RND ///// абсолютно незачем. Но сделать можно ) --------------------- лучше на лечение ребенка собрать - вон по радио постоянно требуется
15:56
SG Stasilio
King's Bounty RND ///// абсолютно незачем. Но сделать можно )
15:53
Flamenco
120 за игру и 500 за шампусика!
15:38
King's Bounty RND
SG Stasilio делаем смс-голосование, стоимость голоса - 1 евро 120 тыщ человек - и Игрочишка в старте ---------------------- зачем
15:38
Flamenco
Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" на правах аренды в январе 2018 года. В составе туляков форвард провел три матча в чемпионате России, забив 3 мяча и сделав 2 голевые передачи. В первой части сезона, выступая за "Зенит", он в 15 играх забил 1 гол и сделал 1 результативный пас. ------------------------------ ------------------------------- Дзюба перешел? Не смешите! Дзюбу перевели ))) контролер троллейбусных билетов)))
15:36
serghi99
Это его зарплата примерно за одну неделю.
15:24
баламошка
Займёт у игроков Арсенала и Божовича, а потом не отдаст - вот и вся история.
15:19
SG Stasilio
делаем смс-голосование, стоимость голоса - 1 евро 120 тыщ человек - и Игрочишка в старте
15:17
ненавижу_Мойшу_Каца
Это будет впечатляющая картина, если «карманник» порвёт дырявую зеновскую оборону и положит своим одноклубникам пару-тройку мячей) . Это будет такой удар по «престижу» команды и ее руководства, что совет директоров народного достояния вряд ли сможет остаться равнодушным...
15:17