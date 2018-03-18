14:25 | Футбол — РФПЛ

Дзюба может сыграть против "Зенита". Если заплатит 120 тысяч евро

Зенитовец Артем ДЗЮБА выступает за "Арсенал" на правах аренды. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит" Суббота. Тула. "Арсенал" - "Ростов" - 2:2. Автор дубля Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Зенитовец Артем ДЗЮБА выступает за "Арсенал" на правах аренды. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
36

"СЭ" стало известно условие, при котором Артем Дзюба, арендованный тульским "Арсеналом" у "Зенита", может сыграть против команды из Санкт-Петербурга в матче 27-го тура чемпионата России. Игра запланирована на 22 апреля. Точная дата и время начала матча пока не утверждены.

Напомним, что зимой 29-летний нападающий перешел в команду Миодрага Божовича на условиях аренды, при этом договор предусматривает возможность участия футболиста во встрече с сине-бело-голубыми, однако в таком случае сам игрок или "канониры" должны будут заплатить штраф в 120 тысяч евро. 

Любопытно, что аналогичная сумма прописана и в соглашениях с другими арендованными зенитовцами - защитником Иваном Новосельцевым и форвардом Лукой Джорджевичем. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" на правах аренды в январе 2018 года. В составе туляков форвард провел три матча в чемпионате России, забив 3 мяча и сделав 2 голевые передачи. В первой части сезона, выступая за "Зенит", он  в 15 играх забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.

"Вперед, за Дзюбу!" У Тулы новый герой // Дзюба – Карпин – 2:2! Ждем в сборной? //
Дзюба и сборная: если продолжит забивать - в мае вызовут, а пока - рано

36
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 23-й тур: из марта в апрель
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (36)
Войти, чтобы оставить комментарий

джо

Возьмет деньги у паровоза,скрысит,скажет ,типа ,Божевич не поставил в состав

19:07

Был я тут

Не смешите - Дзюба заплатит... Да он же мать свою продаст за лишнюю копейку, За титулами он перешел, ага. Пообещали на полляма больше в Зените - вот и побежал. Так что узбагойтесь - нет повода для спора.

18:51

igogohruhru

Кокорин заболел, теперь надо Дзюбе голы добирать до великого предсказания Манчини.

18:46

JohnWeexx

А что праведный коммент потрели, журноушпырки? Правда не нравится? Так, выборы, считай, уже закончились, пора в легкую оппозицию.

18:45

Митяй Антибомж

Таки да Пог уму Федуну надо бы заплатить эту сумму. Дзюба там всех голубых на поле порвёт.*********** Голубые нам не соперники. Этому сброду пятое место от Уфы и Арсенала охранять.

18:25

Markonie

если ЕМУ заплатить по 100-ке за гол, то игра стоит того)))

18:11

Таки да

> glazun.de: Каждый день статьи о Дзюбе. Сколько можно? ///// Это потому, что Дзюба - молодой, перспективный, подающий надежды игрок. Будущее сборной России в ближайшие 3-4 отборочных цикла к ЧЕ и ЧМ.

18:03

Таки да

Пог уму Федуну надо бы заплатить эту сумму. Дзюба там всех голубых на поле порвёт.

18:02

zega

Я хорошо помню как была информация, что из-за денег Дзюба может задавиться, поэтому расчитывать что он будет играть не приходится. Это пиар.

17:33

tarkys

Плати клоун, плати.

17:21

sidnet78

сам дзюба может заплатить,что б понтануться, но игроки арсенала уже не носят деньги наликом, надо ещё и пин карты знать,цифровой мир против дзюбы

17:11

serzheo

Африканский шлак может играть бесплатно. Миску супа, на Крестовском, им нальют и так.

17:11

Митяй Антибомж

*за 10%

17:07

Митяй Антибомж

Клоун Артюша - понтушка. Заикнулся, но из собственного кармана не заплатит. Чудо-юдо, которое крысит у товарища 21 рябчик, за 1% от годовой зарплаты предаёт свой клуб и продаётся в политпроект, не способен на достойный поступок. Разве что спонсоры сия действа найдутся. Но в таком случае страшно представить чем буратино будет рассчитываться.

17:00

aravir

Если не ошибаюсь, только в России арендованным игрокам не дают играть против своих клубов. Не помню таких случаев в Европе.

16:54

GeoMaS

Сыграет, если в случае победы над "Зенитом" благодаря его годам, "Арсенал" компенсирует его затраты за участие в матче.

16:37

bond1951

дзюбиньо заплати и пару штук отгрузи............будешь красавец..... 100 процентов...................

16:30

SG Stasilio

glazun.de //// про Спартак не нравятся, про Дзюбу не нравятся, про Манчини не нравятся.... определитесь уж ))

16:22

glazun.de

Каждый день статьи о Дзюбе. Сколько можно?

16:19

Доктор_Хряк

Харе смешить народ ! ЗЫ: Дзюбе уже пора завязывать с футболом, как впрочем и Кокорину и Мамаеву и Шатову, в их всё в сборную сватают )

16:14

glass99

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) странно, что вообще есть какие-то разрешительные пункты. 120 тыс. стоит забитый гол в свои ворота??? _________________________________________________________________________________________________________ Я так думаю, что это они Дзюбинью так потроллили, в расчёте на то, что его задушит жаба, и он не станет платить за право попытаться забить Зениту. А если не он сам заплатит - всё равно ведь это потом всплывёт, и ржака будет большая.

16:13

King's Bounty RND

SG Stasilio King's Bounty RND ///// абсолютно незачем. Но сделать можно ) --------------------- лучше на лечение ребенка собрать - вон по радио постоянно требуется

15:56

SG Stasilio

King's Bounty RND ///// абсолютно незачем. Но сделать можно )

15:53

Flamenco

120 за игру и 500 за шампусика!

15:38

King's Bounty RND

SG Stasilio делаем смс-голосование, стоимость голоса - 1 евро 120 тыщ человек - и Игрочишка в старте ---------------------- зачем

15:38

Flamenco

Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" на правах аренды в январе 2018 года. В составе туляков форвард провел три матча в чемпионате России, забив 3 мяча и сделав 2 голевые передачи. В первой части сезона, выступая за "Зенит", он  в 15 играх забил 1 гол и сделал 1 результативный пас. ------------------------------ ------------------------------- Дзюба перешел? Не смешите! Дзюбу перевели ))) контролер троллейбусных билетов)))

15:36

serghi99

Это его зарплата примерно за одну неделю.

15:24

баламошка

Займёт у игроков Арсенала и Божовича, а потом не отдаст - вот и вся история.

15:19

SG Stasilio

делаем смс-голосование, стоимость голоса - 1 евро 120 тыщ человек - и Игрочишка в старте

15:17

ненавижу_Мойшу_Каца

Это будет впечатляющая картина, если «карманник» порвёт дырявую зеновскую оборону и положит своим одноклубникам пару-тройку мячей) . Это будет такой удар по «престижу» команды и ее руководства, что совет директоров народного достояния вряд ли сможет остаться равнодушным...

15:17

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!