Дзюба может сыграть против "Зенита". Если заплатит 120 тысяч евро

"СЭ" стало известно условие, при котором Артем Дзюба, арендованный тульским "Арсеналом" у "Зенита", может сыграть против команды из Санкт-Петербурга в матче 27-го тура чемпионата России. Игра запланирована на 22 апреля. Точная дата и время начала матча пока не утверждены.

Напомним, что зимой 29-летний нападающий перешел в команду Миодрага Божовича на условиях аренды, при этом договор предусматривает возможность участия футболиста во встрече с сине-бело-голубыми, однако в таком случае сам игрок или "канониры" должны будут заплатить штраф в 120 тысяч евро.

Любопытно, что аналогичная сумма прописана и в соглашениях с другими арендованными зенитовцами - защитником Иваном Новосельцевым и форвардом Лукой Джорджевичем. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" на правах аренды в январе 2018 года. В составе туляков форвард провел три матча в чемпионате России, забив 3 мяча и сделав 2 голевые передачи. В первой части сезона, выступая за "Зенит", он в 15 играх забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.

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