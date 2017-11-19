Дзюба делит 10-е место в списке бомбардиров чемпионатов России с Титовым

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил первый в текущем чемпионате и 87-й в карьере гол в премьер-лиге. Теперь 29-летний россиянин делит 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с Егором Титовым, проведшим на 77 матчей больше. Рекорд принадлежит Олегу Веретенникову. (Кирилл БУРДАКОВ)
15 лучших бомбардиров чемпионатов России
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
Игры
|
Голы
|
Ср.
|
Ротор, Сокол
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
0,52
|
Зенит, Динамо
|
2001-2006, 2008-н.в.
|
331
|
139
|
0,42
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
1998-2013
|
377
|
129
|
0,34
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
1992-1993, 1995-2012
|
452
|
120
|
0,27
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
2000-2008, 2011-2017
|
309
|
104
|
0,34
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
0,22
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
1992-2004, 2007-2008, 2011/12
|
346
|
98
|
0,28
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
0,23
|
Ротор, Сатурн
|
1992-2007
|
390
|
89
|
0,23
|
Артем ДЗЮБА
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит
|
2006-н.в.
|
269
|
87
|
0,32
|
Егор ТИТОВ
|
Спартак, Химки
|
1995-2003, 2005-2008
|
336
|
87
|
0,26
- Дмитрий Кириченко
- Артем Дзюба
- Игорь Семшов
- Дмитрий Лоськов
- Александр Кержаков
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Егор Титов
- Валерий Есипов
- Роман Павлюченко
- Андрей Тихонов
- Олег Веретенников