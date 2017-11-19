21:29 | Футбол — РФПЛ

Дзюба делит 10-е место в списке бомбардиров чемпионатов России с Титовым


Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил первый в текущем чемпионате и 87-й в карьере гол в премьер-лиге. Теперь 29-летний россиянин делит 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с Егором Титовым, проведшим на 77 матчей больше. Рекорд принадлежит Олегу Веретенникову. (Кирилл БУРДАКОВ)

15 лучших бомбардиров чемпионатов России

Игрок

Клубы

Сезоны

Игры

Голы

Ср.

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ

Ротор, Сокол

1992-1999, 2001-2002

274

143

0,52

Александр КЕРЖАКОВ

Зенит, Динамо

2001-2006, 2008-н.в.

331

139

0,42

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

0,34

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

1992-1993, 1995-2012

452

120

0,27

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

2000-2008, 2011-2017

309

104

0,34

Сергей СЕМАК

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2004, 2006-2013

456

102

0,22

Андрей ТИХОНОВ

Спартак, Кр.Советов, Химки

1992-2004, 2007-2008, 2011/12

346

98

0,28

Игорь СЕМШОВ

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

1996-2014

433

98

0,23

Валерий ЕСИПОВ

Ротор, Сатурн

1992-2007

390

89

0,23

Артем ДЗЮБА

Спартак, Томь, Ростов, Зенит

2006-н.в.

269

87

0,32

Егор ТИТОВ

Спартак, Химки

1995-2003, 2005-2008

336

87

0,26
Зенит – Тосно

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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