Дзюба делит 10-е место в списке бомбардиров чемпионатов России с Титовым

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил первый в текущем чемпионате и 87-й в карьере гол в премьер-лиге. Теперь 29-летний россиянин делит 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с Егором Титовым, проведшим на 77 матчей больше. Рекорд принадлежит Олегу Веретенникову. (Кирилл БУРДАКОВ)

15 лучших бомбардиров чемпионатов России