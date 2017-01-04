Допинг-офицеры УЕФА и ФИФА не раз брали "чистые" пробы у Еременко, приезжая на базу клуба

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов отметил, что полузащитник команды Роман Еременко не раз сдавал "чистые" допинг-пробы в 2016 году. Напомним, что 29-летний финн был дисквалифицирован из-за обнаруженных в его допинг-пробе следов употребления кокаина и подал апелляцию.

– Еременко несколько раз в этом году проходил допинг–контроль, к нам и на базу несколько раз приезжали представители УЕФА и ФИФА – Рома всегда был "чист", – цитирует ТАСС Керимова. – Пройдет время, он сам все расскажет, а сейчас мы хотим его только поддержать. Надо, чтобы он поскорее отошел от этого и снова вернулся на поле. Надеемся, что апелляцию удовлетворят, и срок его отстранения сократят.

С такой ситуацией я столкнулся впервые в своей практике. Уверен, что этот случай единичный в ЦСКА, и такого в клубе больше не повторится.

Современные тесты и анализы способны выявить кокаин. В среднем, этот вид наркотика выходит из организма не менее десяти дней, а то и больше.