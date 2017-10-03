Дмитрий Торбинский: "Я не завершал карьеру"

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский опроверг информацию о завершении карьеры. Последним клубом 33-летнего хавбека был "Краснодар", за который он выступал с 2015 по 2017 год.
– Завершил ли я карьеру? Нет, – сказал Торбинский. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, Торбинский является воспитанником "Спартака", за основной состав которого он выступал с 2002 по 2007 год. В 2005 году он на правах аренды защищал цвета челябинского "Спартака". После ухода из стана красно-белых полузащитник играл в "Локомотиве" (2008-2013), "Рубине" (2013-2014) и "Ростове" (2014-2015).
За сборную России Торбинский играл с 2007 по 2016 год. За это время он принял участие в 30 матчах, забив 2 гола (1-й в товарищеской игре против Казахстана, 2-й – в 1/4 финала Евро-2008 против Голландии). В последний раз выходил на поле в составе национальной команды в июне 2016 года перед чемпионатом Европы в товарищеской игре против Сербии (1:1).
mishel1983
Дима,удачи и здоровья!на всю жизнь запомнится твой гол и куча-мала после,в которой тебя чудом не раздавили!спасибо тебе за те эмоции,а за Локо отдельный респект!
00:07
shpasic
начинать уже поздновато в 33. всё-таки не Илья Муромец.
23:56 3 октября
Андрей Троцкийй
Ну да. Мы заметили..
23:47 3 октября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это кто вообще?
23:44 3 октября
V0VaN
в "Арарат"!!!
23:40 3 октября