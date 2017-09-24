Дмитрий Парфенов: "Не хочу лишнего наговорить"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 11-го тура чемпионата России против "Урала" (1:3) отметил, что изначально команда настраивалась на победу в минувшей игре. Специалист подчеркнул, что "Тосно" разберет, чего не хватило команде в этой встрече.

– Какой был план на игру? Победить! – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Парфенов. – Мы настраивались на игру в футбол, старались играть в футбол, но провались в начале. Пытались исправить... Не хочу ничего лишнего наговорить. Есть люди, которые посмотрят. Мы будем разбирать, чего не хватило.

Напомним, что в минувшей игре в ворота "Тосно" было назначено два пенальти, которые реализовали хозяева поля.

Трансляция матча "Урал" – "Тосно"