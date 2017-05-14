Дмитрий Безняк: "Анжи" будет добиваться победы над "Ростовом" любой ценой"

Старший тренер "Анжи" Дмитрий Безняк признался, что после поражения от "Уфы" (1:2) в 28-м туре чемпионата России никто в команде не чувствует себя в безопасности от вылета. При этом он подчеркнул, что махачкалинцы сделают все возможное, чтобы избежать стыковых игр.

– Первый тайм был равным, сначала у нас был момент со стандартного положения, – сказал Безняк. – Думали уже гол, а там мяч вылетел от штанги. Во втором тайме Фатаи стал напрягать наших центральных защитников, выигрывать борьбу, пошло давление от него. В последние минуты на стандартном положении не доглядели.

– От зоны стыков вас отделяет четыре очка, дальше тяжелый календарь в виде матчей против "Ростова" и ЦСКА. Насколько безопасно ваше положение?

– В безопасном положении сейчас себя не чувствуем, нужна победа над "Ростовом", тогда будет 33 очка, и в зону стыков мы не входим. Все прекрасно понимаем, будем добиваться победы любой ценой.

– Вы в Уфе недавно играли на Кубок. Команда соперника сильно изменилась?

– Нет, "Уфа" использует ту же систему – три центральных защитника. Такая же игра была, преимущество в один мяч, как и сегодня. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" – "Анжи"