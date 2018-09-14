23:01 14 сентября | Футбол — РПЛ

"Динамо" не побеждает "Локо" пять с половиной лет

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"Динамо" не смогло победить "Локомотив" в матче 7-го тура чемпионата России (1:1) и продлило безвыигрышную серию в противостоянии с железнодорожниками до девяти матчей.

В последний раз бело-голубые брали три очка в дерби в марте 2013 года. В том матче "Локо" тренировал Славен Билич, а единственный гол записал на свой счет Иван Соловьев. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 последних матчей "Динамо" против "Локомотива"

Дата

Стадион

Тренер "Динамо"

Тренер "Локомотива"

Счет

Голы

09.03.2013

Арена Химки

Дан ПЕТРЕСКУ

Славен БИЛИЧ

1:0

Соловьев

21.09.2013

Арена Химки

Дан ПЕТРЕСКУ

Леонид КУЧУК

1:3

Нобоа – Ндой, Самедов, Ткачев

24.11.2013

Локомотив

Дан ПЕТРЕСКУ

Леонид КУЧУК

0:1

Ндой

02.11.2014

Локомотив

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Миодраг БОЖОВИЧ

2:4

Ионов, Джуджак – Ндой, Самедов, Касаев, Павлюченко

04.04.2015

Арена Химки

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Миодраг БОЖОВИЧ

2:2

Венкер, Кураньи – Шкулетич, Фернандеш

02.08.2015

Локомотив

Андрей КОБЕЛЕВ

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

1:1

Морозов – Чорлука

30.11.2015

Арена Химки

Андрей КОБЕЛЕВ

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

2:2

Дьяков-2 – Самедов, Майкон

01.10.2017

Локомотив

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Юрий СЕМИН

0:3

Фернандеш, Эдер, Ал.Миранчук

14.04.2018

Арена Химки

Дмитрий ХОХЛОВ

Юрий СЕМИН

0:4

Ан.Миранчук-2, Фарфан, Тарасов

14.09.2018

Локомотив

Дмитрий ХОХЛОВ

Юрий СЕМИН

1:1

Кардозу – Ан.Миранчук
Локомотив – Динамо М

 

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