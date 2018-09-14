"Динамо" не побеждает "Локо" пять с половиной лет

"Динамо" не смогло победить "Локомотив" в матче 7-го тура чемпионата России (1:1) и продлило безвыигрышную серию в противостоянии с железнодорожниками до девяти матчей.

В последний раз бело-голубые брали три очка в дерби в марте 2013 года. В том матче "Локо" тренировал Славен Билич, а единственный гол записал на свой счет Иван Соловьев. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 последних матчей "Динамо" против "Локомотива"