"Динамо" не побеждает "Локо" пять с половиной лет

"Динамо" не смогло победить "Локомотив" в матче 7-го тура чемпионата России (1:1) и продлило безвыигрышную серию в противостоянии с железнодорожниками до девяти матчей.
В последний раз бело-голубые брали три очка в дерби в марте 2013 года. В том матче "Локо" тренировал Славен Билич, а единственный гол записал на свой счет Иван Соловьев. (Кирилл БУРДАКОВ)
10 последних матчей "Динамо" против "Локомотива"
|
Дата
|
Стадион
|
Тренер "Динамо"
|
Тренер "Локомотива"
|
Счет
|
Голы
|
09.03.2013
|
Арена Химки
|
Дан ПЕТРЕСКУ
|
Славен БИЛИЧ
|
1:0
|
Соловьев
|
21.09.2013
|
Арена Химки
|
Дан ПЕТРЕСКУ
|
Леонид КУЧУК
|
1:3
|
Нобоа – Ндой, Самедов, Ткачев
|
24.11.2013
|
Локомотив
|
Дан ПЕТРЕСКУ
|
Леонид КУЧУК
|
0:1
|
Ндой
|
02.11.2014
|
Локомотив
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Миодраг БОЖОВИЧ
|
2:4
|
Ионов, Джуджак – Ндой, Самедов, Касаев, Павлюченко
|
04.04.2015
|
Арена Химки
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Миодраг БОЖОВИЧ
|
2:2
|
Венкер, Кураньи – Шкулетич, Фернандеш
|
02.08.2015
|
Локомотив
|
Андрей КОБЕЛЕВ
|
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО
|
1:1
|
Морозов – Чорлука
|
30.11.2015
|
Арена Химки
|
Андрей КОБЕЛЕВ
|
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО
|
2:2
|
Дьяков-2 – Самедов, Майкон
|
01.10.2017
|
Локомотив
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Юрий СЕМИН
|
0:3
|
Фернандеш, Эдер, Ал.Миранчук
|
14.04.2018
|
Арена Химки
|
Дмитрий ХОХЛОВ
|
Юрий СЕМИН
|
0:4
|
Ан.Миранчук-2, Фарфан, Тарасов
|
14.09.2018
|
Локомотив
|
Дмитрий ХОХЛОВ
|
Юрий СЕМИН
|
1:1
|
Кардозу – Ан.Миранчук