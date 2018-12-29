Денисов продлил контракт с "Локомотивом" до конца сезона-2019/20

Как стало известно "СЭ", полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов продлил контракт с клубом до конца сезона-2019/20. Предыдущее соглашение было рассчитано до июня 2019 года.

– Переговоры мы вели достаточно давно, с конца прошлого сезона, и перед матчем с "Шальке" пожали с Ильей Геркусом руки и поставили подписи, – сказал 34-летний хавбек "СЭ". – Я очень рад, что получилось продлить контракт с "Локомотивом", я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь.

– Финансовые условия я раскрывать не могу. Но скажу одно – я пошел на существенное понижение заработной платы. Тут скорее сыграло мое желание играть только за "Локомотив", – отметил Денисов.

– Илья Геркус покинул "Локомотив". Как прокомментируете его отставку?

– Если честно, сейчас вся команда в отпусках и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью. Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он “играл в нашей команде”. Под его и Юрия Павловича (Семина. – Прим. "СЭ") руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности уважения!

Денисов выступает за "Локомотив" с 2016 года. Провел за команду 90 матчей, забив три мяча. В составе железнодорожников стал обладателем Кубка России-2016/17 и выиграл чемпионат России-2017/18. (Илья Андреев)