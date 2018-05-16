Давид Юрченко: "Хочу играть за Армению. Но как на это посмотрит мой новый клуб?"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" подтвердил, что согласовал условия, на которых сможет выступать за сборную Армении. По его словам, важно, чтобы новый клуб не был против его статуса легионера.

– Неделю назад президент федерации футбола Армении Рубен Айрапетян сообщил: "К нам присоединится Юрченко, он уже официально принял приглашение сборной Армении".

– Это не совсем так. Да, мы действительно общались с Федерацией футбола Армении – и я, и мои представители. Обговорили условия, при которых я соглашусь выступать за сборную этой страны.

– Какие именно условия?

– Прежде всего, будет учитываться позиция моего нового клуба. Как там посмотрят на то, что я стану легионером? Если мой новый статус не устроит, тогда пока о сборной Армении придется забыть. Если я окажусь в Европе (чего тоже исключать нельзя), тогда не возникнет никаких препятствий. Да, я не раз говорил, что хочу играть за Армению. Для меня это новый вызов. Новый виток в карьере. Мне нужно идти дальше. Но, как я уже заметил, приоритетной будет позиция клуба, в котором я окажусь. Кому в России нужен вратарь-легионер? Мне кажется, никому. Поэтому нужно подождать. Об этом я и сказал Федерации футбола Армении и своего мнения не поменял. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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