ЦСКА начал работать под руководством Гончаренко

Сегодня в Кампоаморе ЦСКА начал подготовку ко второй части чемпионата России-2016/17. Белорусский специалист Виктор Гончаренко проводит первую тренировку в качестве главного тренера армейцев. Гончаренко сказал команде, что очень рад вернуться в ЦСКА после короткого перерыва. Заметил, что игроки хорошо отдохнули и пошутил с Аланом Дзагоевым. Речь тренера длилась около 3 минут, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.
Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. На данный момент армейцы занимают третье место в чемпионате России. Сегодня к тренировочному сбору команды присоединился бразильский форвард Витинью.
Витиньо #ЦСКА #армияГончаренко pic.twitter.com/tlmu3w2VHT– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) January 10, 2017
Тошич рад, что Витя вернулся pic.twitter.com/B0n3YdR6c6– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) January 10, 2017
Вернблум pic.twitter.com/7ThEjYIT54– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) January 10, 2017
Khyron
В добрый путь! Посмотрим...
20:08
armi
А самый уставший уже сидит, отдыхает????
19:32