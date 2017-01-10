19:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА начал работать под руководством Гончаренко

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Сегодня в Кампоаморе ЦСКА начал подготовку ко второй части чемпионата России-2016/17. Белорусский специалист Виктор Гончаренко проводит первую тренировку в качестве главного тренера армейцев. Гончаренко сказал команде, что очень рад вернуться в ЦСКА после короткого перерыва. Заметил, что игроки хорошо отдохнули и пошутил с Аланом Дзагоевым. Речь тренера длилась около 3 минут, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. На данный момент армейцы занимают третье место в чемпионате России. Сегодня к тренировочному сбору команды присоединился бразильский форвард Витинью.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Khyron

В добрый путь! Посмотрим...

20:08

armi

А самый уставший уже сидит, отдыхает????

19:32

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