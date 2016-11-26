ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в Москве

ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России. В середине первого тайма арбитр Александр Егоров ошибся, не удалив за серьезное нарушение правил полузащитника армейцев Понтуса Вернблума.
После первого круга у армейцев - 26 очков, у казанцев – 20. ЦСКА начнет второй круг домашней встречей с "Уфой", "Рубин" примет "Арсенал" – обе игры пройдут в среду (30 ноября).
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Щенников, Тошич (Дзагоев, 69), Натхо, Вернблум, Головин, Миланов, Чалов (Траоре, 70).
"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Самуэль Гарсия (Бауэр, 90+3), Камболов (Оздоев, 87), М`Вила, Рочина (Девич, 69), Жемалетдинов, Жонатас.
Предупреждения: Серхио Санчес, 30. Рочина, 46. Вернблум, 73. Рыжиков, 90+2.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск), Суховерхов (Воронеж), Миневич (Смоленск).
26 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
khi
Вернблума однозначно должны были удалить, если за такое не удалять, получается надо просто выставить 11 КМС по боксу и выиграеш.
16:59
Веравалер
Жалкое зрелище...
16:57
punch_s
Чердаку нужно по радио футбол комментировать. С картинкой не бьются его бредни совсем
16:52
Препод
Гаттузо зол! Я заценил искренность !
16:52
Препод
Я уже предлагал если выходит Цска в еврокубки за счет подсуживания в нашем чемионате заменить их любым клубом ! Они уже многот лет ничего не показывают и теряют очки РФ ! Группа смерти в этом году у Ростова ! И даже они красавцы бьются и набирают очки !
16:50
jpanin
Увы , ЦСКА сегодня мог выиграть только при сумасшедшем везении , хорошо еще не проиграли ... Видно что Байер тяжело дался ...
16:49
sb1006
foreverCSKAforever /// Ты второй тайм-то смотрел ?
16:48
Гаттузо зол!
Препод ////Так я это с сарказмом.
16:45
RobertH
Рубин подвело,и причем явно,то,что Грасиа настраивал их чисто на ничью.И они так и не смогли врубиться,что нужно было выигрывать.Хотя попали бы чуть ниже перекладины и было бы по другому.Вернблум -это одновременно и лицо и позор чемпионата РФПЛ.Таких отморозов никто никогда не будет держать в приичном клубе в приличном чемпионате с уважающей себя и народ федерацией.А тут во время репортажа Черданцев с напарником чуть из штанов не выпрыгивали,как хвалили этого неадеквата.А в случае,когда был спорный контакт Акинфея с Девичем,они явно перепугались и тут же сами себя начали уговаривать,что ничего не было....С повторами тоже не сильно было как-бы....Что бесит,так это то,что уже всем понятно,как с теми гирями Корейко,которые не золотые,что ЦСКА нужно перезагружаться,менять менталитет,руководство,тренеров,а они по прежнему работают так,как привыкли-давят на судей,заставляя тех отворачиваться от тупого хамства,давят на эфир,заставляя всех вылизывать и восхвалять серостей....И все это для того,чтоб каждый раз выкарабкиваться в ЛЧ и там становиться поставщиком очков?
16:45
Препод
Егоров конечно на карточку бабки уже получил ! Я же не об этом болелы Цска !
16:43
Chibisov
Прошу заметить,что санчес получил желтую карточку за менее очевидное нарушение,а шведу за удар локтем в лицо судья ничего не показал,ну за что тогда удалять игроков то?
16:43
Препод
Гаттузо зол! Ну вы даете ! Это же красная карточка ! Локтем преднамеренно в голову !
16:42
Гаттузо зол!
Блюм вне подозрений, как и Жека харьковский. Он так играет, такой у него стиль, а значит играет по правилам ,как заливал весь репортаж дебильный чердак. О судейке нет смысла говорить. Он свою оплаченную работу выполнил хорошо. Мордовии в ПЛ нет, зато судейко есть.
16:37
Митяй Антибомж
Судейка честно отработал свой хлеб ))
16:37
Препод
Рубин мне сегодня понравился ! Организованная игра команды ! Просчитаны все возможные атаки Цска ! Могли и выиграть но не все сложилось ! А надо было выиграть ! Ну ничего все еще впереди !
16:34
redgy
у рубина все в акинфеева летит, стоит он или лежит, не важно... унылые нули
16:30
Препод
Chibisov Абсолютно с тобой согласен ! За удар локтем в прыжке Санчесу Верблум должен был получить красную ! Но только не в нашем чемпионате ! И не иназначил пеналь в вороота Цска когда сбили игрока Рубина ! В общем два эпизода - очередное позорное судействыо ! И даже это не помогло Цска ! Позорный и слабый клуб ! Я же давно сказал что скатиться на свое пятое - шестоое место ! Это я еще оптимист !
16:29
rams
Сдаёт ЦСКА!? И Конифей всё такой же наглый и на Лёню смотреть страшно..щас взорвётся от раскачки и нервов...Могли и проиграть..вот бы был скандал,что не приятно пере зимой..
16:28
shpasic
поскорее бы уж Дзагоев подстригся.
16:22
serzheo
Еще бы пересмотреть момент с Девичем и Конифеем, последний его хватал за ноги это пенальти. Эпизод замылили и повторов особо нет.
16:22
NF
Всё хуже и хуже...
16:20
Chibisov
Это надо было такие лосины взять)не бежит,не прыгает,не борется я думаю он даже мордовию не усилил бы)
16:19
Evpatii Kolovrat
Счет не по игре.Рубин был сильнее и должен был побеждать.Верю в победу Уфы над кабинетными наркоманами.В среду уфимцы порадуют.Спартак чемпион!!!
16:18
Chibisov
Красная карточка шведу была 300% удар локтем в лицо,за что тогда удаляют???
16:17
miker65
Вылезли мясные. Выиграйте вначале у Терека, потом вякать про чемпионство будете. А кони в этом сезоне - дай бог в ЛЕ попасть.
16:16
RobertH
foreverCSKAforever,самому не смешно?Перекладины целуйте,специалисты по отскокам, и Игорю наливайте-не жалейте.
16:15
кузя23
Банановый чемпионат России по футболу.
16:15
Uzulius
Где атака у команды участника Лиги Чемпионов?
16:14
andyk82
Айртон Нормуль результат.) Но смотрел, естественно, лыжи, как и все нормальные люди.)) ---------------------------------------------------- Чмока, астма была побеждена?
16:13
вояка
Всё по делу ..... выиграть могли и те и другие ...... зря траоре выпустили; чалов даже спотыкаясь от усталости выглядел лучше свежего легионера. Полагаю падение армейцев будет плавно проходить. Строить новую команду давным давно надо было начинать. Бабок на неймаров, суаресов всё равно нет ..... как говорится за не имением гербовой пишут на простой. Поглядим чё получится ..... или лёня до упора будет ждать покупок импортных звёзд?
16:13