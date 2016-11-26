ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в Москве

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Рубин" - 0:0. Команды не открыли счет. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России. В середине первого тайма арбитр Александр Егоров ошибся, не удалив за серьезное нарушение правил полузащитника армейцев Понтуса Вернблума.

После первого круга у армейцев - 26 очков, у казанцев – 20. ЦСКА начнет второй круг домашней встречей с "Уфой", "Рубин" примет "Арсенал" – обе игры пройдут в среду (30 ноября).

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Премьер-лига

15-й тур

ЦСКА – "Рубин" (Казань) – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Щенников, Тошич (Дзагоев, 69), Натхо, Вернблум, Головин, Миланов, Чалов (Траоре, 70).

"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Самуэль Гарсия (Бауэр, 90+3), Камболов (Оздоев, 87), М`Вила, Рочина (Девич, 69), Жемалетдинов, Жонатас.

Предупреждения: Серхио Санчес, 30. Рочина, 46. Вернблум, 73. Рыжиков, 90+2.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск), Суховерхов (Воронеж), Миневич (Смоленск).

26 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"