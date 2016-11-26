Егоров ошибочно не удалил Вернблума

На 23-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Рубин" арбитр Александр Егоров ошибся, не удалив за серьезное нарушение правил полузащитника армейцев Понтуса Вернблума. Хавбек красно-синих, как это видно на повторе, ударил Серхио Санчеса локтем в лицо. Возможно, судья этого не увидел либо не решился удалять шведского легионера. (Александр БОБРОВ)
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Рубин". Понтус ВЕРНБЛУМ бьет соперника.
jpanin
Набросились на шведа , ...он и сам получает и другим отвечает ...
16:56
BABOOIN
игроков ЦСКА давно уже не удаляют "не ошибочно", а по причине наличия у них хамоватого хозяина
16:55
Вопреки
Да не ошибочно, а осознанно... как и Березуцкого за удал ногой в голову сопернику. Но даже желтую не дал, хотя за менее грубые нарушения, ростовчан без колебаний удаляли с поля. Клоунада судейская с двойными стандартами продолжается
16:49
Foresterer
Егоров давно уже переобулся и перекрасился. Он сейчас знает, как работодателям угодить.
16:42
Vladimir Semenovich
Здесь преднамеренная грубость и ничего, а Кудряшова Безбородов удалил за игровой момент, который на красную не тянул, вот они двойные стандарты, если бы Кудряшов был из ЦСКА или Зенита его бы не удалили нив коем разе, вот так у нас трактуют правила. Главное, чтобы судьи знали в какой команде ты играешь, тут ошибиться нельзя иначе крах судейской карьере.
16:35
tryam
удалять надо было потому что это было грубо и специально
16:27
ngil
Вернблума надо удалять ещё до начала игры.
16:25
Жорик Вартанов
конченый клуб, еще и смеют тявкать на других
16:24
spetrov
Вернблум, конечно грубый игрок, но когда у нас удаляли за удар локтем в лицо? ---- Согласен. Удар локтем был, удар грубый, но в принципе подобное не такая уж и редкость.
16:24
Робат
Тянут за ушей коней! А все равно не прет! А в Европе с такой игрой делать нечего!Конифею сегодня перло как лотерею!
16:23
Juventin
Швед всю игру хамил и при этом еще наезжал на Егорова а тот делал вид что ничего не происходит Ну и комментаторы хорощи - Понтус грубит а Розанову смешно Когда Егоров показал желтую Рыжикову никто и не заметил
16:17
Kirillyurrich
это смотря для кого ошибочно...для фин. состояния егорки - все правильно, никаких ошибок
16:16
alursib
Мда, не стали коней хоронить в этом году... Ждут, когда к ним Глушаков приедет))
16:08
foreverCSKAforever
А Хави Гарсию и Зе Луиша нужно вообще отстранить от турниров под эгидой УЕФА.
16:07
Adios Аmigos R.
Грустно...
16:07
ddf
Москва как всегда под защитой судей
16:07
MAYERICK
"Гинеровский" карманный свистулькин............
16:07
foreverCSKAforever
Егоров - полная некомпетентность.
16:06
MAYERICK
Саранский "москвич" Егоров, давно уже забывший свой родной город и специально не прописывающийся в Москве, чтобы судить и ПОМОГАТЬ именно столичным командам, опять выступил во всем "блеске"......
16:06
konal
подлые свино бомже лицемеры...на себя посмотрите..
16:05
ak-09
Пересмотрите матч Зенит-Спартак.Там половину бромантановых нужно было удалять,за удары локтем.А скольких удалили? Так что Боброву нужно помолчать,может за умного сойдет.
16:04
футбол_2018
Этого подлого ослика можно смело удалять в каждой игре, как и Гарсию из Зенита!
16:04
HerculesKolya
Егоров трухло
16:02
футбол_2018
Кокаиновые ослики мертвы!!!!
16:01
tarkys
У Вернблума, грубость зашкаливает, это прямо в глаза бьет.
16:00
Mark Krass
Тролль-Экспресс все тухлее и тухлее))Тьфу.
16:00
Jean4
Откровенный удар локтем, это красная.
15:59
Vedi
Подлый и гнусный удар шведа , а Егоров трус . Вся страна видит как в каждой игре швед ведёт себя неадекватом в различных единоборствах , потом на судей как на полулюдей орёт с пеной - ну , а те глухонемые , смешные и слепые .
15:49
SP2
Шутка, что ли? Вернблум, конечно грубый игрок, но когда у нас удаляли за удар локтем в лицо? Спартаковцы с Зенитом постоянно локтями "работают" - и ничего пока, все довольны! Да и Дзюбу никто пока за это не удалял.
15:43
passerby
30% считают - что это не красная карточка ...
15:33