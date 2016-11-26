Егоров ошибочно не удалил Вернблума

На 23-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Рубин" арбитр Александр Егоров ошибся, не удалив за серьезное нарушение правил полузащитника армейцев Понтуса Вернблума. Хавбек красно-синих, как это видно на повторе, ударил Серхио Санчеса локтем в лицо. Возможно, судья этого не увидел либо не решился удалять шведского легионера. (Александр БОБРОВ)

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Рубин". Понтус ВЕРНБЛУМ бьет соперника.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"