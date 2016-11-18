14:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА без Еременко – на уровне десятого места

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Роман Еременко за неполные три сезона в составе армейцев стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Это подтверждает и статистика: если с финским полузащитником красно-синие в среднем набирают 2,20 очка за матч (график, позволяющий рассчитывать на чемпионское звание), то 1,21 очка без Еременко – показатель команды, борющейся за десятое место. И без того сложная кадровая ситуация красно-синих теперь требует срочных решений. (Алексей МОРОЗ)

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!

ЦСКА в чемпионате России с Романом Еременко и без него

Сезоны

С Еременко

Без Еременко

 

И

В

Н

П

О

В ср.

И

В

Н

П

О

В ср.

2014/15

25

16

3

6

51

2,04

5

3

0

2

9

1,80

2015/16

25

19

4

2

61

2,44

5

1

1

3

4

0,80

2016/17

9

5

3

1

18

2,00

4

1

1

2

4

1,00

Итого

59

40

10

9

130

2,20

14

5

2

7

17

1,21

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lordblack

ЦВБД! ЦСКА всегда будет десятым.

15:20

Эрмин

Отморозок охренел слегка.Говно в Моске,а не болелы.

15:18

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