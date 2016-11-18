ЦСКА без Еременко – на уровне десятого места

Роман Еременко за неполные три сезона в составе армейцев стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Это подтверждает и статистика: если с финским полузащитником красно-синие в среднем набирают 2,20 очка за матч (график, позволяющий рассчитывать на чемпионское звание), то 1,21 очка без Еременко – показатель команды, борющейся за десятое место. И без того сложная кадровая ситуация красно-синих теперь требует срочных решений. (Алексей МОРОЗ)
Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!
ЦСКА в чемпионате России с Романом Еременко и без него
|
Сезоны
|
С Еременко
|
Без Еременко
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
В ср.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
В ср.
|
2014/15
|
25
|
16
|
3
|
6
|
51
|
2,04
|
5
|
3
|
0
|
2
|
9
|
1,80
|
2015/16
|
25
|
19
|
4
|
2
|
61
|
2,44
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
0,80
|
2016/17
|
9
|
5
|
3
|
1
|
18
|
2,00
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
1,00
|
Итого
|
59
|
40
|
10
|
9
|
130
|
2,20
|
14
|
5
|
2
|
7
|
17
|
1,21
lordblack
ЦВБД! ЦСКА всегда будет десятым.
15:20
Эрмин
Отморозок охренел слегка.Говно в Моске,а не болелы.
15:18