ЦСКА без Еременко – на уровне десятого места

Роман Еременко за неполные три сезона в составе армейцев стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Это подтверждает и статистика: если с финским полузащитником красно-синие в среднем набирают 2,20 очка за матч (график, позволяющий рассчитывать на чемпионское звание), то 1,21 очка без Еременко – показатель команды, борющейся за десятое место. И без того сложная кадровая ситуация красно-синих теперь требует срочных решений. (Алексей МОРОЗ)

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!

ЦСКА в чемпионате России с Романом Еременко и без него