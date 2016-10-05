Черевченко - о критике арбитров: "При желании и к дереву можно предъявить претензии"

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко выразил мнение, что арбитры в чемпионате России могут допускать ошибки из-за волнения. Последним громким скандалом стало судейство Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2). Главной претензией к арбитру стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.

– Как со стороны воспринимается нынешний вал критики в адрес судей?

– При желании и к дереву можно предъявить претензии. Просто сейчас много молодых арбитров – возможно, они не справляются с давлением. Но у меня нет мысли кого-то обвинять в преднамеренных ошибках. Впрочем, важна реакция с их стороны. Когда мы играли матч с "Тереком", Безбородов не поставил чистый пенальти. Он мне после игры сказал: "Если увижу, что ошибся, признаю и извинюсь". Так вот перед следующим нашим матчем Влад подошел и попросил прощения. (Сергей ЕГОРОВ)

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