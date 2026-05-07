Дркушич — о концовке сезона-2025/26: «Нужно забрать шесть очков, сделать нашу работу»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал о настрое команды на заключительные матчи сезона-2025/26.

«Чувствуется ли напряжение, учитывая, что всего два тура осталось до конца? Я бы не сказал, что это напряжение, просто все мы понимаем, что нам нужно сделать, что у нас осталось две игры. Нужно забрать шесть очков, сделать нашу работу. И потом уже посмотрим, на каком месте окажемся», — цитирует 26-летнего словенца клубная пресс-служба.

10 мая «Зенит» в матче 29-го тура примет «Сочи». В 30-м туре 17 мая он сыграет на выезде с «Ростовом».

«Зенит» занимает второе место в таблице чемпионата России с 62 очками после 28 игр. Лидирует «Краснодар» — у него 63 очка после 28 встреч.

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