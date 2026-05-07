Тихонов считает, что Умяров станет следующим капитаном «Спартака»: «Раздевалку ему дальше держать»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах полузащитника красно-белых Наиля Умярова стать капитаном команды.

«Думаю, что Наиль может стать следующим капитаном «Спартака». По характеру видно, что он злой, может напихать. У него есть лидерские качества, и он стал сильнее и опытнее. Думаю, раздевалку ему дальше держать», — сказал Тихонов «СЭ».

В этом сезоне 25-летний Умяров провел 36 матчей во всех турнирах, в которых сделал 4 результативные передачи. Он играет за «Спартак» с января 2019 года.

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