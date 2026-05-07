Тренер «Зенита» Семак: «У «Сочи» появилась возможность сохранить прописку в РПЛ, это добавляет сил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ против «Сочи».

«По набору очков, по игре «Сочи» — это команда, которая играет с желанием. У них появилась возможность сохранить прописку в Премьер-лиге, это добавляет сил. Конечно, мы понимаем, что нас ждет сложный матч — и для нас, и для соперника. Посмотрим, кто лучше подготовится, кто лучше справится», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Встреча пройдет 10 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется 15.00 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 62 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

«Сочи» с 21 очком занимает последнее 16-е место.