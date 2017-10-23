Будогосский посоветовал Вилкову похудеть

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский после матча 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0) рассказал о том, что он советовал арбитру Михаилу Вилкову заняться фитнесом. По его словам, судья сделает определенные выводы.
– Возможно, в излишней плотности Михаила Вилкова есть особый шарм, но не стоит ли ему заняться фитнесом и похудеть?
– Вы знаете, не буду скрывать – буквально 2 недели назад я ему сказал о том же самом. Надеюсь, наш диалог станет еще одним напоминанием арбитру о том, что необходимо сделать. В этом отношении Михаил человек послушный, сделает определенные выводы. (Сергей ЕГОРОВ)
SS-1525-Sergey
Вопрос, если игрок футбольной команды с лишним весом его гоняют на тренировках, штрафуют за лишний вес, в игру не ставят, а если судья-колобок, то его назначают главным. Видимо специально,чтобы не докатывался до нужных точек обзора и не видел то, что видеть на поле не должен!
14:46