Будогосский посоветовал Вилкову похудеть

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский после матча 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0) рассказал о том, что он советовал арбитру Михаилу Вилкову заняться фитнесом. По его словам, судья сделает определенные выводы.

– Возможно, в излишней плотности Михаила Вилкова есть особый шарм, но не стоит ли ему заняться фитнесом и похудеть?