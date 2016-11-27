Магомед Даудов: "Судья матча "Терек" - "Спартак" "красиво" сделал свою работу"

Президент "Терека" Магомед Даудов после матча 15-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1) отметил, что итоговый счет встречи не соответствует происходившему на поле. По его словам, арбитр поединка Виталий Мешков судил "красиво".
- Итоговый счет матча между "Тереком" и "Спартаком" не отражает сути происходившего на поле, - приводит пресс-служба грозненского клуба слова Даудова. - На протяжении всего матча "Терек" владел преимуществом и провел одну из лучших игр в сезоне, несмотря на то, что судья "красиво" сделал свою работу. В глазах коллектива клуба и болельщиков "Терек" сегодня победил. Именно такие матчи в исполнении родной команды нравятся болельщикам, когда футболисты проявляют характер и никто не отбывает номер на поле. Сегодня на поле была команда. За самоотверженную игру они заслуживают добрых слов и поощрения. Руководством клуба принято решение премировать команду, как за выигрышный матч. Молодцы, ребята!
"Терек" о судействе: "Без комментариев" //
Хайдар Алханов: "Безобразное судейство. Мешков симпатизировал "Спартаку" //
Будогосский не согласен с мнением Алханова по судейству матча "Терек" - "Спартак"
баламошка
А оралку в Грозном нужно вообще запретить. Хуже вувузелы. Нигде на планете такого нет, наверное.
01:52
баламошка
Клоунада. У него такая же паранойя как и у меня. Только я думал весь матч, что судья свистел в пользу Терека. Сомневаюсь, что есть судьи-самоубийцы в России, которые бы дудели против Терека в Грозном.
01:49
Obl2007
pushgun----------------------------Мог забить а не забил ....К чему эта болтология ????? А почему Мешков не оставил Терек в меньшенстве за удар сзади по ногам ???? Ну вот и нечего бодягу разводить ! ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА ! СПАРТАК - С ПОБЕДОЙ ЗАСЛУЖЕННОЙ !
01:33
psevdonim777
премировать из кармана налогоплательщиков
01:21
Hummel
Что за истерика? Будьте мужчинами, а не бабами, проигрывайте достойно.
01:21
Don
А если не писал, вопрос: почему???
01:13
onlywhitespartak
Да вы самые лучшие )) умение достойно проигрывать и отличает мужчину от ... Они наверное хотят чтоб их судили как с рубином , все остальное не справедливо , ведь терек всегда должен выигрывать)
01:13
Don
pushgun, после матча Терек-Рубин ты тоже что-то писал?
01:12
pushgun
Obl2007 Судья помешал Тереку забить ??? Или судья виноват в том что не назначил левый пеналь в ворота Спартака ??? Взрослые же люди .... Смешно , ну правда же ... --------------------------------------------------------- Никто не говорит, что Терек обязательно бы забил. Но, несколько опасных штрафных Мешков не поставил. Вопрос почему?
01:12
pushgun
Судейство действительно было безобразным. Такое очень редко бывает когда в Грозном подсуживают не тереку, а еще кому то. Поэтому это очень расстроило и удивило представителей Терека. Конечно такая победа Спартак не славит. Тереку это наказание за договорняк с Уралом. Мешков уже занял очередь в кассе Спартака.
01:10
Obl2007
Судья помешал Тереку забить ??? Или судья виноват в том что не назначил левый пеналь в ворота Спартака ??? Взрослые же люди .... Смешно , ну правда же ...
01:08
funyaka
Терек говорит о судействе! АХАХВАХХАХА! Спартак в этом году пробил 0 пенок, достаточно этого..
01:04
Obl2007
Это даже не прилично - заявлять такие вещи .... Научитесь проигрывать достойно !
01:01
ИШТЫХАНЕЦ
А Мешков ,просто -Мужчина!!!!!!!!!!!!!!Он судил,а не заискивал...!
00:57
ИШТЫХАНЕЦ
Вы не друзья с правительством??? Те премируют,за неучастие в Олимпиаде...,вы премируете за поражение....И оба...типа ,мы б выиграли ..но...тут допинг нам помешал..,здесь свисток не сработал..
00:56