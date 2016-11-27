Магомед Даудов: "Судья матча "Терек" - "Спартак" "красиво" сделал свою работу"

Президент "Терека" Магомед Даудов после матча 15-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1) отметил, что итоговый счет встречи не соответствует происходившему на поле. По его словам, арбитр поединка Виталий Мешков судил "красиво".

- Итоговый счет матча между "Тереком" и "Спартаком" не отражает сути происходившего на поле, - приводит пресс-служба грозненского клуба слова Даудова. - На протяжении всего матча "Терек" владел преимуществом и провел одну из лучших игр в сезоне, несмотря на то, что судья "красиво" сделал свою работу. В глазах коллектива клуба и болельщиков "Терек" сегодня победил. Именно такие матчи в исполнении родной команды нравятся болельщикам, когда футболисты проявляют характер и никто не отбывает номер на поле. Сегодня на поле была команда. За самоотверженную игру они заслуживают добрых слов и поощрения. Руководством клуба принято решение премировать команду, как за выигрышный матч. Молодцы, ребята!

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