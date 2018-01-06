Арташес Арутюнянц: "Маслов - живая легенда ростовского футбола"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц назвал правильным решение назначить Александра Маслова в тренерский штаб главного тренера Ваелрия Карпина. По словам Арутюнянца, Маслов - живая легенда ростовского футбола.

- Назначение Александра Владимировича в тренерский штаб – это правильное решение, - сказал Арутюнянц. - Александр Маслов – живая легенда ростовского футбола, человек, много лет отдавший клубу, знающий и любящий свою профессию специалист. Уверен, что Александр Владимирович сделает все, чтобы принести пользу родному клубу. Также хочу поздравить с назначением на пост старшего тренера молодежного состава еще одного знакового для ростовского футбола человека – Михаила Осинова. Михаил Святославович – интересный и перспективный тренер, с большим жизненным и футбольным опытом. Мы желаем ему успехов в работе с молодыми футболистами! (Сергей (ЕГОРОВ)