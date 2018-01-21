"Арсенал" пока не готов продавать Беляева в "Зенит"

Как стало известно "СЭ", тульский "Арсенал" ответил отказом на предложение "Зенита" по трансферу 27-летнего защитника Максима Беляева. Красно-желтых не устроили условия: петербуржцы были готовы заплатить за футболиста около 800 тысяч евро, но оружейники посчитали эту сумму недостаточной. На данный момент прогресса в переговорах нет. Тем не менее, вероятность перехода пока сохраняется.

В сезоне-2017/18 Беляев провел в составе туляков 19 официальных матчей, забив 1 гол.

Таблица переходов РФПЛ