15:02 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" пока не готов продавать Беляева в "Зенит"

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Как стало известно "СЭ", тульский "Арсенал" ответил отказом на предложение "Зенита" по трансферу 27-летнего защитника Максима Беляева. Красно-желтых не устроили условия: петербуржцы были готовы заплатить за футболиста около 800 тысяч евро, но оружейники посчитали эту сумму недостаточной. На данный момент прогресса в переговорах нет. Тем не менее, вероятность перехода пока сохраняется.

В сезоне-2017/18 Беляев провел в составе туляков 19 официальных матчей, забив 1 гол.

Таблица переходов РФПЛ

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Don

asc0002, ну не к вам же покорители Асмаралов)))

17:59

К.Б.Ын

Зинаида сааавсем очумела ))) Скупает всех и вся, что шевелится )))))

17:53

asc0002

Какая жалость! Придется ему в Спартак идти

15:14