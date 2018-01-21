"Арсенал" пока не готов продавать Беляева в "Зенит"

Как стало известно "СЭ", тульский "Арсенал" ответил отказом на предложение "Зенита" по трансферу 27-летнего защитника Максима Беляева. Красно-желтых не устроили условия: петербуржцы были готовы заплатить за футболиста около 800 тысяч евро, но оружейники посчитали эту сумму недостаточной. На данный момент прогресса в переговорах нет. Тем не менее, вероятность перехода пока сохраняется.
В сезоне-2017/18 Беляев провел в составе туляков 19 официальных матчей, забив 1 гол.
Don
asc0002, ну не к вам же покорители Асмаралов)))
17:59
К.Б.Ын
Зинаида сааавсем очумела ))) Скупает всех и вся, что шевелится )))))
17:53
asc0002
Какая жалость! Придется ему в Спартак идти
15:14