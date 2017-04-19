Ари: "Быстро подбежали к месту аварии. Первая мысль - помочь"

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о ДТП, свидетелями которого стали железнодорожники. Напомним, на трассе "М2" произошла массовая авария, игроки "Локо" Ари и Джефферсон Фарфан помогли пострадавшим.

– После игры мы с Фарфаном выехали на машине из Тулы, – сказал Ари. – За нами из Москвы специально приехал водитель Денис, в машине был также Эдсон, мой физиотерапевт. Проехали от Тулы минут 15, смотрим – перекрыто движение, что-то случилось. Оказалось – авария, машины столкнулись лоб в лоб. За рулем одной из машин была беременная женщина, там же находились ее муж, ребенок и еще одна женщина. Их автомобиль ударила "десятка".

Мы выскочили вчетвером. Быстро побежали к месту аварии – там все в дыму. Может быть пожар, подбежали к первой же машине – женщина за рулем… Рвем двери на себя – получается! Удар в лоб этому автомобилю был такой сильный, что из машины вываливались вещи – видимо, семья ехала из супермаркета, много продуктов на асфальте разбросано – соки, апельсины… Первая мысль – помочь! Женщина в шоке, мы ее высвободили из кресла, вывели мужа, ребенка. Слава богу, никто не пострадал. (Сергей ЕГОРОВ)

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