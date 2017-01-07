Анзор Кавазашвили: "Смолов отлично подходит немецкому футболу"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход нападающего "Краснодара" Федора Смолова в дортмундскую "Боруссию". По информации Bild, дортмундцы готовы предложить за 26-летнего форварда 10 миллионов евро.

– Сейчас у Смолова самая благоприятная пора для того, чтобы выступать за один из лучших европейских клубов, - сказал Кавазашвили. - Ему нужно бежать в Германию для того, чтобы защитить честь российских футболистов перед зарубежными командами. Ведь в последние годы мы не имеем игроков, которые представляли бы нашу страну в Европе.

Интерес "Боруссии", проявленный к Смолову, говорит о том, что наши футболисты повышают уровень игры в российском чемпионате. Работоспособность Федора, активность, умение забивать голы помогут ему за рубежом. Я считаю, что он отлично подходит немецкому футболу!

"Краснодар", конечно, потеряет многое. Но, думаю, за вырученные деньги можно найти достойную замену. Ведь в России тоже есть хорошие игроки, нужно только поискать. Не обязательно приглашать легионеров. (Любовь КОНЯЕВА)