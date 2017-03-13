Анзор Кавазашвили: "Мы используем все возможности, чтобы поднять престиж "Анжи"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поблагодарил руководство "Анжи" за назначение на должность председателя Совета директоров клуба. Также он отметил, что постарается поднять престиж команды и футболистов. На данный момент махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Уже второй день я нахожусь в ранге председателя Совета директоров футбольного клуба "Анжи", – сказал Кавазашвили. – Это очень серьезные полномочия в плане организации работы клуба. Вместе с президентом мы занимаемся финансовыми вопросами.

На данный момент мы используем все возможности, чтобы поднять престиж команды в целом и каждого футболиста в отдельности. Это почетная и ответственная работа. Я благодарен президенту, что поддержал мою кандидатуру и рекомендовал на эту должность. Мы уже приняли участие в благотворительном вечере, вручили одаренным детям подарки. (Любовь КОНЯЕВА)