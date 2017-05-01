Анзор Кавазашвили: "Медведев претендует на звание второго вратаря сборной России"

Знаменитый вратарь сборной СССР, двукратный чемпион страны Анзор Кавазашвили порадовался рекорду голкипера "Ростова" Никиты Медведева, который тот установил в матче 26-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0). 22-летний футболист не пропускает уже 959 минут. Отметим, что предыдущее достижение держалось с сезонов-1999, 2000, когда Руслан Нигматуллин не пропускал на протяжении 939 минут.
– Можно только поздравить Никиту Медведева с выдающимся достижением! Молодой парень только дебютировал в чемпионате России, а уже установил рекорд. Молодец! – сказал Кавазашвили. – Отрадно, что после развала СССР у нас стала появляться плеяда молодых вратарей. Если 5 - 10 лет назад мы называли только Акинфеева, то теперь сплошь и рядом много российских талантливых голкиперов. Это очень важно.
Медведев претендует на звание второго вратаря сборной России. Думаю, Черчесов пригласит его. Я слежу за Никитой, он очень грамотно играет в воротах.
– Как быть "Ростову", когда оправится от травмы Джанаев?
– Для тренера всегда тяжело, когда есть два равноценных голкипера. Сослану не повезло, он получил травму. Но благодаря этому взошла молодая звезда Медведева. (Сергей АСТАХОВ)
ростовский свин
зачем без причины травить акинфеева???? из-за лиги чемпионов???? он заслуженно первый номер сборной и лучший вратарь страны...
14:13
shpasic
а кто у нас первый вратарь? тот, который между ног пускает?))
13:43