Анзор Кавазашвили: "Медведев претендует на звание второго вратаря сборной России"

Знаменитый вратарь сборной СССР, двукратный чемпион страны Анзор Кавазашвили порадовался рекорду голкипера "Ростова" Никиты Медведева, который тот установил в матче 26-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0). 22-летний футболист не пропускает уже 959 минут. Отметим, что предыдущее достижение держалось с сезонов-1999, 2000, когда Руслан Нигматуллин не пропускал на протяжении 939 минут.

– Можно только поздравить Никиту Медведева с выдающимся достижением! Молодой парень только дебютировал в чемпионате России, а уже установил рекорд. Молодец! – сказал Кавазашвили. – Отрадно, что после развала СССР у нас стала появляться плеяда молодых вратарей. Если 5 - 10 лет назад мы называли только Акинфеева, то теперь сплошь и рядом много российских талантливых голкиперов. Это очень важно.

Медведев претендует на звание второго вратаря сборной России. Думаю, Черчесов пригласит его. Я слежу за Никитой, он очень грамотно играет в воротах.

– Как быть "Ростову", когда оправится от травмы Джанаев?

– Для тренера всегда тяжело, когда есть два равноценных голкипера. Сослану не повезло, он получил травму. Но благодаря этому взошла молодая звезда Медведева. (Сергей АСТАХОВ)