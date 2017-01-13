"Анжи" разрешил Беленову самостоятельно искать себе новый клуб

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра подчеркнул, что ряд игроков не полетел на сбор, который проходит в Турции, в связи с сокращением клубного бюджета. По его словам, ко второй части сезона готовятся футболисты, которые готовы пойти на компромисс.

- На сбор не полетели Беленов, Будковский, Боли, Яковлев. Все они покидают команду? - вопрос Танцюре.

- Перед Новым годом клуб уведомил в письменном виде всех футболистов о том, что в связи со сменой собственника бюджет "Анжи" будет резко сокращен. Поэтому ребятам мы предложили самостоятельно искать себе команды. Считаю, мы поступили честно и не стали говорить игрокам неправду. Потому ряд футболистов и не поехали на сбор. Их нынешние заработные платы не соответствуют новой концепции развития "Анжи". Кто готов был пойти на компромисс, тот сейчас находится на сборе.

- Беленов не готов идти на компромисс?

- По Беленову есть договоренность с его агентами о том, что они ищут Саше новую команду, где оплата труда будет соответствовать его ожиданиям. Кроме того, мы дали ему бумагу, в которой говорится, что Беленов может самостоятельно искать себе клуб и тренироваться.

- С Будковским такая же ситуация?

- Нет. Немного другая. "Шахтер", которому принадлежат права на форварда, воспользовался опцией расторжения договора аренды. Сейчас главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека хочет видеть Будковского у себя на сборе.

- То есть Будковский возвращается на Украину?

- Мы, в свою очередь, тоже хотим видеть Филиппа у нас во втором круге чемпионата России. С "Шахтером" достигнута договоренность о том, что если Фонсека Будковского не оставляет у себя, то мы продолжим сотрудничество с этим игроком. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Танцюрой - скоро в "СЭ"