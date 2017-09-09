Андрей Будогосский: "В матчах РФПЛ необходимы камеры на линии ворот"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказал мнение о необходимости установки в матчах РФПЛ камер по линии ворот. С их помощью, как предполагает Будогосский, можно будет определить – пересек мяч линию ворот или нет.

– Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за "20 копеек", – сказал Будогосский. – Один раз случился момент в матче ЦСКА – "Ахмат" (0:1) и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать. Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение.

Буду говорить с Виталием Леонтьевичем (Мутко, – Прим. "СЭ") на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что в матче 9-го тура чемпионата России "Тосно" - "Анжи" (2:2) случился спорный эпизод. На 25-й минуте матча перед вторым голом гостей мяч покинул пределы поля. Защитник ленинградского клуба Виталий Шаховвыбил мяч на ногу сопернику, который сделал передачу на полузащитника Олега Данченко. Тот с линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот Давида Юрченко.

"Анжи" забил гол после того, как мяч покинул пределы поля

Трансляция матча "Тосно" - "Анжи"