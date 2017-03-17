Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук сегодня провел первую тренировку с командой в новом качестве, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Специалист отметил, что приложит усилия для побед команды в оставшихся матчах сезона.

– Сегодня провел первую тренировку в новом качестве, испытывал волнение, – цитирует сайт "Зенита" Тимощука. – Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу.

– Слухи очень долго ходили перед вашим присоединением к тренерскому штабу Луческу. Почему это произошло сейчас, а не месяцем раньше или позже?

– Как произошло, так и произошло. Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились, и теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, все получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков.