Анатолий Мещеряков: "Уровень судейства был ниже уровня самого последнего игрока на поле"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков выразил недовольство судейством в матче 24-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (3:3). При этом он считает игру "Локомотива" целостной.

– Матч получился интересным, но, к сожалению, уровень судейства был значительно ниже уровня самого последнего игрока на поле, – отметил Мещеряков. – Когда действия судьи существенным образом влияют на результат игры, это обидно. Данный случай должен разбираться на КДК, потому что пенальти, с которого забил "Амкар", не было вообще близко. Плюс ряд других судейских ошибок, что говорят о чрезвычайно низкой квалификации судьи. А если у него и есть квалификация, то он, наверное, не настроился на матч.

– В первые двадцать минут матча "Локомотив" владел инициативой и не давал сопернику вздохнуть. Потом первая же атака "Амкара" обернулась голом.

– С моей точки зрения, там были некоторые позиционные ошибки в защите, но без них футбола не бывает. Хотелось бы, чтобы ошибались игроки, а не судьи.

– Как относитесь к инициативе Виталия Мутко по поводу приглашения иностранных арбитров?

– Я не большой специалист в этой области, но подобные вещи должны быть очень жестко пресечены со стороны РФС.

– По поводу Кубка России. Планируется выделение болельщикам поезда, чтобы добраться в Сочи?

– У них достаточно много возможностей, чтобы поддержка команды во время кубкового матча была достойной. Я не сторонник говорить больше того, что есть, и болельщики на сегодняшний день знают о тех предложениях, которые клуб сделал для них, чтобы они посетили матч. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Амкар"