Анатолий Мещеряков: "У Семина есть кредит доверия"

Глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прояснил ситуацию с будущим Юрия Семина на посту главного тренера команды. Напомним, накануне "Локомотив" уступил "Ростову" (0:1), и это поражение стало третьим подряд для Семин в чемпионате России.
– Турнирная ситуация непростая, три поражения подряд. Каков кредит доверия у Юрия Павловича? – вопрос Мещерякову.
– Кредит доверия есть.
– Насколько он серьезный? По количеству матчей, до конца осенней части сезона?
– Никто матчи не считает. Кредит доверия у Юрия Павловича есть.
– Что сейчас с командой происходит?
– Не хочу комментировать. Юрий Павлович сам должен разобраться. (Сергей ЕГОРОВ)
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И что он будет делать с этим кредитом доверия? Купит особняк? Локо наступает на грабли и думает, что Семин приведет господина Мещерякова на "поле чудес". Вспомните Кубань, Динамо и живите реалиями . Легенда, она и есть легенда, только машины времени нет. Помните, как назначали Хохлова тренером в Кубань? "Он же такой гол забил Интеру в в таком-то году! У нас к нему большой кредит доверия! У этих давателей кредита как-то быстро истощается доверие. Я рад за кредит и за Семина, но меня больше волнует игра, а не легенды.
08:02 26 сентября
Тарасено
Мне всегда "нравилось", когда не пойми кто, непонятно как оказавшийся на этом месте рассуждает о "кредите доверия" тренеру, который старше, как минимум, обладает титулами, сделал для нашего футбола очень и очень много. Другими словами, как не крути Сёмин - уже сейчас легенда, но нет же какой то Мещеряков надувает щеки. Если уж так и кредит доверия есть - зачем выпираться в масс-медиа? Отказаться от таких интервью и просто работать - не?
21:44 25 сентября