Анатолий Мещеряков: "У Семина есть кредит доверия"

Глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прояснил ситуацию с будущим Юрия Семина на посту главного тренера команды. Напомним, накануне "Локомотив" уступил "Ростову" (0:1), и это поражение стало третьим подряд для Семин в чемпионате России.

– Турнирная ситуация непростая, три поражения подряд. Каков кредит доверия у Юрия Павловича? – вопрос Мещерякову.

– Кредит доверия есть.

– Насколько он серьезный? По количеству матчей, до конца осенней части сезона?

– Никто матчи не считает. Кредит доверия у Юрия Павловича есть.

– Что сейчас с командой происходит?

– Не хочу комментировать. Юрий Павлович сам должен разобраться. (Сергей ЕГОРОВ)