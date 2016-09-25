21:30 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "У Семина есть кредит доверия"

0
0
0
2
 
Юрий СЕМИН.Традиции против старообрядчества. Семин потерпел третье поражение подряд

Глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прояснил ситуацию с будущим Юрия Семина на посту главного тренера команды. Напомним, накануне "Локомотив" уступил "Ростову" (0:1), и это поражение стало третьим подряд для Семин в чемпионате России.

– Турнирная ситуация непростая, три поражения подряд. Каков кредит доверия у Юрия Павловича? – вопрос Мещерякову.

– Кредит доверия есть.

– Насколько он серьезный? По количеству матчей, до конца осенней части сезона?

– Никто матчи не считает. Кредит доверия у Юрия Павловича есть.

– Что сейчас с командой происходит?

– Не хочу комментировать. Юрий Павлович сам должен разобраться. (Сергей ЕГОРОВ)

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

defender_8

И что он будет делать с этим кредитом доверия? Купит особняк? Локо наступает на грабли и думает, что Семин приведет господина Мещерякова на "поле чудес". Вспомните Кубань, Динамо и живите реалиями . Легенда, она и есть легенда, только машины времени нет. Помните, как назначали Хохлова тренером в Кубань? "Он же такой гол забил Интеру в в таком-то году! У нас к нему большой кредит доверия! У этих давателей кредита как-то быстро истощается доверие. Я рад за кредит и за Семина, но меня больше волнует игра, а не легенды.

08:02 26 сентября

Тарасено

Мне всегда "нравилось", когда не пойми кто, непонятно как оказавшийся на этом месте рассуждает о "кредите доверия" тренеру, который старше, как минимум, обладает титулами, сделал для нашего футбола очень и очень много. Другими словами, как не крути Сёмин - уже сейчас легенда, но нет же какой то Мещеряков надувает щеки. Если уж так и кредит доверия есть - зачем выпираться в масс-медиа? Отказаться от таких интервью и просто работать - не?

21:44 25 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ