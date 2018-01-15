Анатолий Мещеряков: "Фамилии Дзюбы и Шатова не звучали при рассмотрении планов "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что в клубе не рассматривали кандидатуры нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова. Сегодня стало известно, что футболисты не полетели на зимний сбор первой команды в ОАЭ.
– Нужны ли "Локомотиву" Дзюба и Шатов?
– Даже не рассматривали этот вопрос, – сказал Мещеряков.
– Планируете ли поднимать вопрос их возможного приобретения в это трансферное окно?
– Фамилии данных игроков при рассмотрении различных наших планов не звучали. (Евгений БЕЛОУСОВ)
По информации "СЭ", Дзюба и Шатов будут готовиться к весенней части сезона в составе "Зенита-2" под руководством Константина Зырянова. (Евгений БЕЛОУСОВ)
abs68
armi - вообще-то это спартаковские бревна они продают, это такой тактический ход отправить засланца обесточить финансовый поток Зенита, но не учли один факт в РФ газа много на кучу Дзюб хватит
16:36
armi
Бомжи пытаются даже через СМИ сватать свои бревна в другие команды, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
14:59
passerby
Шатов пару лет назад был действительно хорош, видимо, что-то со здоровьем не в порядке, если никому не нужен...
14:17
Патриот Сибири
Ждем реакции болельщиков Зенита. Их легендарные игроки не нужны другим клубам.
13:14
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:03
Bor0da4
Если Фернандеша уведут, то Шатов бы ой как пригодился, тем более с паспортом
11:47