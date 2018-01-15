Анатолий Мещеряков: "Фамилии Дзюбы и Шатова не звучали при рассмотрении планов "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что в клубе не рассматривали кандидатуры нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова. Сегодня стало известно, что футболисты не полетели на зимний сбор первой команды в ОАЭ.

– Нужны ли "Локомотиву" Дзюба и Шатов?

– Даже не рассматривали этот вопрос, – сказал Мещеряков.

– Планируете ли поднимать вопрос их возможного приобретения в это трансферное окно?

– Фамилии данных игроков при рассмотрении различных наших планов не звучали. (Евгений БЕЛОУСОВ)

По информации "СЭ", Дзюба и Шатов будут готовиться к весенней части сезона в составе "Зенита-2" под руководством Константина Зырянова. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Дзюба и Шатов не полетели на сбор с "Зенитом"