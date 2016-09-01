Анатолий Байдачный: "Я в "Ростове"? Впервые слышу"

Анатолий Байдачный прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что 6 сентября возглавит "Ростов". Ростовчане вышли в групповой этап Лиги чемпионов, где сыграют с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера команды является Дмитрий Кириченко.

– Да нет, что вы! Я от вас это впервые слышу. Честное слово. Со мной никто не связывался, – сказал Байдачный (Виталий АЙРАПЕТОВ)