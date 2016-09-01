Анатолий Байдачный: "Я в "Ростове"? Впервые слышу"

Анатолий Байдачный прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что 6 сентября возглавит "Ростов". Ростовчане вышли в групповой этап Лиги чемпионов, где сыграют с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера команды является Дмитрий Кириченко.
– Да нет, что вы! Я от вас это впервые слышу. Честное слово. Со мной никто не связывался, – сказал Байдачный (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Ржевский200
лол, уже в который раз "ряд СМИ" черпает инфу с маньячки Ростова, причем даже такую где народ просто глумиться))) Эй, некоторые СМИ, на том фейловом скане приказа о назначении Байдачного не правильная фамилия юриста, не правильная подпись, абсолютно левые и не соответствующие законодательству реквизиты)))) зы. а так то еще можете от туда фейк один взять - благостное высказывание Саввиди о Бердыеве, о том как он его уважает и пошлет учиться в Европу))) Просто народ маньячный в статье десятилетней давности заменил фамилию Балы на фамилию КББ. Но вы не смущайтесь. Жгите дальше)))
19:33
Супершвайни
Да лан, Толян) Лига чемпионов) Возьми меня в помощники ) К.М.С. по боксу)
19:13
serenky25
Не...почему же. Валера может помочь.
19:04
Vladimir Semenovich
Верните Бердыева, кто будет противостоять, Семину, Каррере, Луческу и т.д. Байдачный, Карпин - не смешите народ. Здесь еще есть адм. ресурс только Бердыев может бороться со всеми. Если руководство ростовской команды это не поняло, то ее ждет участь Рубина.
19:02
Adept
Это что за "курам на смех"?! Вот кого в Ростове точно не хотят видеть - так это Толика Бардачного....!!! :-\ Он то каким местом головы будет тренировать игроков, которые "вышли" в группу на Баварию, Атлетико....??? Он, поди, забыл уже как мяч выглядит и сколько полевых игроков на поле должно быть!? Чудеса в решете!!!! Откуда СЭ выкапывает такие ньюсы?! Не иначе из палеонтологического музея!? :-) :-) :-)
19:01
shpasic
даёшь Гамулу!
18:40
psevdonim777
Он тут пендалей уже получал, поэтому не вернётся.
18:24
RSDsouth
Игрока Черноморца взяли, Гамула на месте, ждём Толика !
18:16