Алексей Спиридонов: "Вся оборона ЦСКА пошла на пенсию, а им нет еще 65"

Волейболист казанского "Зенита" Алексей Спиридонов иронично прокомментировал новость о завершении карьеры защитниками ЦСКА Алексеем и Василием Березуцким. Об уходе из футбола 36-летние братья объявили сегодня. Ранее этим летом карьеру футболиста завершил 39-летний Сергей Игнашевич.

"Вся оборона ЦСКА пошла на пенсию, а им нет еще 65", - написал Спиридонов в Твиттере, добавив эмодзи "facepalm".

Спиридонов в футболе болеет за "Спартак" и неоднократно в резкой форме высказывался о клубах-соперниках.