Алексей Спиридонов: "Вся оборона ЦСКА пошла на пенсию, а им нет еще 65"

Волейболист казанского "Зенита" Алексей Спиридонов иронично прокомментировал новость о завершении карьеры защитниками ЦСКА Алексеем и Василием Березуцким. Об уходе из футбола 36-летние братья объявили сегодня. Ранее этим летом карьеру футболиста завершил 39-летний Сергей Игнашевич.
"Вся оборона ЦСКА пошла на пенсию, а им нет еще 65", - написал Спиридонов в Твиттере, добавив эмодзи "facepalm".
Спиридонов в футболе болеет за "Спартак" и неоднократно в резкой форме высказывался о клубах-соперниках.
Вся оборона цска пошла на пенсию , а им нет ещё 65🤦🏼♂️ https://t.co/yYBv3SJNcR– Alexey Spiridonov (@spirik15) 21 июля 2018 г.
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