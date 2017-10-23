Алексей Миранчук: "В Питер поедем с настроем на победу"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы над "Краснодаром" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что рад тому, что удалось выиграть. Он также добавил, что команда поедет в Санкт-Петербург на встречу 15-го тура с "Зенитом" с настроем на победу.

– Сегодня главной была победа, – сказал Миранчук. – Хорошо, что удалось выиграть. По игре было видно, что все ребята настроены на победу, заряжены, поэтому футбольный бог нас благословил.

– С каким настроением теперь поедете в Питер?

– С таким же, как на любой выезд. С настроем на победу.

– Вы не играли против "Шерифа". Помогло ли это лучше восстановиться функционально?

– В конце немного подсели ноги, но в принципе все нормально. Там пауза была из-за определенных обстоятельств. А так все нормально.

– Из раздевалки донесся крик: "Покажите мне таблицу!". Не расскажите, кто кричал?

– Я это пропустил. Но у нас такие подколы могут быть (улыбается). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"