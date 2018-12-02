Александр Зуев: "32 тысячи болельщиков на домашнем матче - дорогого стоит"

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). 22-летний российский хавбек признался, что такая высокая посещаемость на домашней игре дорогого стоит.

– Дважды подряд выходишь в стартовом составе. В прошлом туре против "Зенита", сегодня против ЦСКА.



– С каждой игрой чувствую все больше уверенности, – приводит слова Зуева пресс-служба "Ростова". – Думаю, в этой игре сыграл лучше, чем в прошлой. Но мне есть куда расти, в чем прибавлять. В частности, над реализацией. Когда играешь с первых минут – чувствуешь матч, антураж. С первой до последней минуты в игре, находишься в центре событий.



– Обычно ты играешь на позиции второго нападающего, сегодня вышел в полузащите. Где тебе удобнее?



– Мне нравится и комфортно играть в обоих амплуа. Сегодня, если не ошибаюсь, второй раз сыграл на этой позиции, мне очень понравилось.



– У тебя были неплохие моменты, особенно когда выручил Акинфеев.



– Я сейчас пересматривал свои моменты. В том эпизоде меня "накрывали" сразу трое, было сложно нанести удар так, чтобы не заблокировали. Возможно, если бы бил низом, то был гол.



– Несмотря на погоду, сегодня на стадион пришло много болельщиков. Что ты хочешь им сказать?



– Спасибо им большое за поддержку. 32 тысячи – это дорогого стоит.