Александр Тарханов: "Лунгу в ЦСКА? У него контракт с "Уралом" до 2018 года"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе в ЦСКА защитника екатеринбуржцев Пабло Фонтанелло и нападающего Чисамбы Лунгу.

– Правда ли, что защитник вашей команды Пабло Фонтанелло может перейти в ЦСКА?

– У него заканчивается контракт. Пока неизвестно, будет ли футболист его продлевать. Сейчас Пабло находится в отпуске.

– А что скажете о Лунгу, которого тоже отправляют в ряды армейцев? Правда ли это?

– Нет, конечно. У Чисамбы контракт до 2018 года. (Любовь КОНЯЕВА)