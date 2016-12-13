Александр Тарханов: "Лунгу в ЦСКА? У него контракт с "Уралом" до 2018 года"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе в ЦСКА защитника екатеринбуржцев Пабло Фонтанелло и нападающего Чисамбы Лунгу.
– Правда ли, что защитник вашей команды Пабло Фонтанелло может перейти в ЦСКА?
– У него заканчивается контракт. Пока неизвестно, будет ли футболист его продлевать. Сейчас Пабло находится в отпуске.
– А что скажете о Лунгу, которого тоже отправляют в ряды армейцев? Правда ли это?
– Нет, конечно. У Чисамбы контракт до 2018 года. (Любовь КОНЯЕВА)
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