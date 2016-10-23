Александр Селихов: "Стадион "Краснодара" - просто космос"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов после поражения от "Краснодара" (0:1) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что ему было приятно играть на новой арене "Краснодара". По словам Селихова, у его команды были шансы зацепиться в этой встрече за очки, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Трибуны близко к полю? Нет, меня ничего не отвлекало, – заявил Селихов. – Я был сконцентрирован только на игре. Сам стадион – просто космос. Приятно играть на таких аренах. Респект Галицкому, что построил такой стадион.



– "Амкар" просел в первые 30 минут. Как считаете, почему?



– Не могу сказать. Будет разбор игры. Так, я считаю, игра в целом была интересной, мы имели свои моменты. Но "Краснодар" – сильная, атакующая команда, играющая в свой футбол, и у него было больше шансов, чтобы выиграть.



– Какой момент считаете переломным в матче? Был, например, эпизод, когда вы совершили сейв, защитник затем вынес мяч. После этого "Амкар" словно воспрял духом.



– Переломный момент случился в конце первого тайма, когда мы пропустили гол. А тот момент, где меня Джикия подстраховал, говорит о том, что мы бьемся на поле.



– Был ли объективный шанс зацепиться за очки?



– Конечно, был. Мы могли победить или сыграть вничью. Если бы не пропустили необязательный гол, смогли бы увезти очки из Краснодара.



– Был еще эпизод, когда мяч пересек линию ваших ворот. Как считаете, в современном футболе возможно такое, когда игроки сами говорят о том, то не увидел судья?



– Честно говоря, я сам не видел, пересек ли мяч линию ворот или нет. Для этого есть судьи. И я не знаю, есть ли у нас в чемпионате такие технологии, которые определяют взятие ворот. Посмотрим повтор, определим.