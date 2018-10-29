Александр Самедов: "Естественно, все мы хотим вновь стать чемпионами"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что игроки хотят вновь стать чемпионами, поднять кубок над головой и порадовать миллионы болельщиков. Он также добавил, что команде остается только исправлять ситуацию, несмотря на все неудачи.

- "Спартак" находится в трех очках от второго места, от лидирующего "Зенита" вас отделяют семь баллов. А болельщики не верят, что команда сможет навязать борьбу за золото. Что им скажете?

- Я уже давно играю в российском футболе, за это время не раз видел случаи, когда даже 13 очков отыгрывались даже за меньшее количество туров. Естественно, все мы хотим вновь стать чемпионами, поднять кубок над головой и порадовать миллионы болельщиков "Спартака".

Но сейчас в нашем расписании матч с "Рубином", именно о встрече в Казани все наши мысли. Еще совсем недавно в турнирной таблице у нас было все прекрасно - мы были в двух очках от "Зенита", а потом последовал провал, - рассказал Самедов в интервью "РИА Новости".

- Что стало причиной неудач?

- Если бы мы только знали. Где-то невезение, где-то не хватило самой малости. У всех бывает неудачный период.

- Но три подряд домашних поражения бьют по самолюбию. Согласны?

- Так и есть. В предыдущие сезоны дома мы всегда успешно играли, редко теряли очки, а в этом чемпионате не заладилось. Остается исправлять ситуацию.

- Думали, что победы будут доставаться на классе?

- А кто кого в России побеждает на классе? Есть отдельные матчи с крупными результатами, но это исключение из правил. Сейчас так просто ни с кем не приходится. Посмотрите, мы с самого начала чемпионата если и побеждали, то со счетом 1:0.

Против нас многие выходят играть от обороны, плюс традиционный настрой на "Спартак". При этом не оправдываюсь: кучу моментов не создавали, в атаке не все удавалось, а в ответ получали контратаки.