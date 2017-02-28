Александр Григорян: "Один игрок не был согласен с моим решением. Я ему говорю: "Посмотри в интернете свою статистику"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян отметил, что не ставил никаких условий руководителям клуба перед переходом в махачкалинскую команду, информирует еженедельник "Футбол". Специалист подчеркнул, что по среднему уровню зарплат "Анжи" далеко не лидер чемпионата России.

– Уже сейчас у вас есть полно объяснений, почему у вас может и не получиться: список сложностей нынешнего "Анжи" можно расписать на несколько листов.

– Недавно разговаривал с одним игроком. Он был не согласен с моим решением. Я сказал: "Все-таки ты не готов играть в этой команде". А он очень хотел играть в этой команде. И пришлось с ним разговаривать не с позиции силы, а с позиции убеждения. Я ему сказал: "Ну а какие у тебя аргументы?" Он мне их привел. Я ему говорю: "Забей свое имя в интернете. Посмотри на себя, на статистику. Вот это то, что думает о тебе история. А до этого что ты мне сказал – это то, что ты думаешь о себе сам. Когда эти вещи совпадают, вот тогда ты есть тот, кто есть на самом деле. А так у тебя есть несоответствия. Поэтому давай-ка, когда вот там вот, в интернете, пусть в графе "забитые мячи" вместо двух-трех за сезон появится хотя бы 10-12, мы с тобой продолжим просмотр. Я еще раз готов буду просмотреть тебя".

Я прекрасно понимаю, что истории не будет интересно, с какими сложностями я столкнулся, приняв "Анжи". Абсолютно ей это неинтересно! А я лично в истории хочу занять достойное место. Я хочу оставить после себя какое-то наследие. И с таким настроем я не привык жаловаться на какие-то обстоятельства. Я могу сказать только одно: я ситуацию наоборот воспринимаю. Мне представился великолепный шанс. А раз мне представился великолепный шанс, зачем я должен сосредотачиваться на сложностях? Я их должен решать.

– Как вы собирали команду?

– В первую очередь укомплектовывали ось. Вратарь. Я сразу определился, что это Давид Юрченко. Потому что я понял, что у него есть желание быть основным, быть с этой командой, быть лидером в этой команде. Следующая необходимость – центральные защитники и центральные полузащитники. Те ребята, которых я просмотрел, – они меня не устроили, и в этой ситуации я не торопился. Я объясню почему. Когда так сильно опаздываешь, нельзя торопиться, потому что можно ошибиться. Я должен найти центральных полузащитников, которые отвечают требованиям моей тактики, моей игры, построения игры. И самое главное при этом – мотивированных игроков. Потому что от того, какова будет ось, будет и все, что будет крутиться вокруг этой оси.

Чтобы дальше жить эффективно, выжить вообще в целом, мы просто должны жить по средствам. Поэтому сегодня, что касается графы "заработная плата" и т. д., "Анжи" далеко не рекордсмен в премьер-лиге. Но сами по себе заработные платы не играют в футбол, а в футбол играют характеры, умения и навыки, которые не всегда совпадают с заработными платами. И слава богу!

– С вами контракт подписали?

– Да.

– То есть все условия, которые вы ставили, выполнили?

– Я никаких условий не ставил, собственно говоря.

– Такого не бывает. Всегда приходит тренер и говорит: "Я хочу хотя бы, чтобы у меня были кроссовки моего размера".

– А с кроссовками моего размера вот как раз таки это и не получилось. Объяснял людям, что нужен размер 40,5. Но почему-то выдали 40-й. А я не люблю, когда мне кроссовки жмут. Тем более в нынешней обстановке. Необходима некая свобода в передвижении. В целом на самом деле, если не шутить, то уникальная ситуация по экипировке у "Анжи". Я был потрясен: когда проходили паспортный контроль, я спросил у администраторов: "А что это за груды ящиков?" Они говорят: "Это мы везем все, что нам необходимо на сборах". Конечно, дело было поставлено на очень высоком уровне. Любой футболист, приезжающий к нам на сбор, моментально одевается в экипировку "Анжи".