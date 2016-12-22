Агент Витинью: "ЦСКА намерен сделать ставку на футболиста"

Агент нападающего ЦСКА Витинью Мигель Гуз подчеркнул, что клуб рассчитывает на возвращение игрока, выступавшего на правах аренды за "Интернасионал". По его словам, 23-летний бразилец может сменить клубную прописку, если за переход форварда предложат хорошие деньги.

- Сомневаюсь, что Витинью вернется в Бразилию. Это возможно в случае крупной сделки, - приводит Сlicrbs слова Гуза. - ЦСКА рассчитывает на него и надеется с его помощью завоевать чемпионство и выйти в Лигу чемпионов.

Витинью спокойно относится к возращению в Россию. Армейцы следили за каждой его игрой. Его возвращение оценивается примерно в 90 процентов. Но нужно понимать, что может случиться всякое, ведь это футбол.